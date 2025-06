Cristina volvió a criticar al Gobierno: "Vinieron a hablar del futuro y nos traen lo peor del pasado"

La gestión del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, también recibió críticas. "Cae la industria, la construcción, el comercio y las cuentas públicas lejos de mejorar cada vez necesitan mas dólares que no tienen. En 45 días se llevaron casi 4.000 millones de dólares, cuando levantaron la restricción a las personas físicas, es decir un tercio del segundo préstamo del FMI por 12.000 millones de dólares. ¿Qué puede salir bien de todo esto?", comentó Cristina Fernández.

Además, remarcó el rol de los municipios y las provincias. "Cuando analizás el superávit fiscal, te das cuenta de que es muy trucho, le deben plata a todas las provincias, que están con el agua llegándole a la nariz. Solamente en las obligaciones de acuerdos fiscales le deben fangotes a las provincias. Desfinancian la ciencia, la tecnología, la educación, las universidades, no arreglan rutas, no construyen una sola obra pública. No hacen nada que sea responsabilidad de gestión del Estado", indicó.

Y agregó: "Si el Estado no hace nada, ¿Solo está para cobrar impuestos y cagar a palos a la gente en la calle? Si no van a hacer nada, por qué la gente va a seguir pagándoles el IVA, el impuesto a los combustibles, y todo lo demás. Los estados provinciales y municipales están parando la olla".

Mensaje a la militancia

La dirigente intentó calmar a la militancia que se concentra diariamente en las inmediaciones de su departamento, debido a que la Justicia indicó que se deben evitar los disturbios para que los vecinos de la zona puedan llevar una vida normal y tranquila.

Esta nueva etapa exige nuevas actitudes, sabiduría, creatividad, templanza y mucho coraje para organizar, planificar y para volver

Cuando finalizó el mensaje grabado, la voz de la expresidenta volvió a escucharse en los parlantes de Parque Lezama dado que le solicitó a la militancia que no se congregue en su residencia de calle San José 1111, del barrio porteño de Constitución, que permanece vallada y custodiada por la Policía.

"Tengo que pedirles por favor, que nos despidamos ahí y no vengan para acá porque están estos cabezas de tortuga, con los celulares y toda esa cosa de escudos y cosas feas. Quedémonos con la foto más linda de todos juntos con las Banderas Argentinas", expresó.

En el acto también estuvo Máximo Kirchner, quien habló antes de que se emitiera el mensaje grabado de su madre. El referente kirchnerista agradeció el apoyo hacia su familia.

"Una de las primera condiciones que necesitamos para reorganizarnos es ser ordenados, disciplinados y tener una conducta inquebrantable ante las provocaciones, los aprietes, las injustas sentencias", manifestó.

Además, indicó: "El 18 de junio que fue el día de la dignidad de un pueblo que no se calla cuando se lo quieren llevar puesto y proscribir a sus dirigentes".