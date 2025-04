Cristina Kirchner cuestionó el acuerdo de Milei con el FMI

Por otra parte, indicó que, "si el festejo" se debía a que las reservas del Banco Central subieran a 36.799 millones de dólares, mencionó que a Mauricio Macri, luego del "mega préstamo del Fondo", llegó a tener reservas por más de 70.000 millones de dólares: "Para ser más precisos 76.794 millones de dólares un 16 de abril como hoy, del 2019", añadió.

Ay Milei!.. Disculpame que te escupa el asado en la previa de Semana Santa…



¿Pero ME QUERÉS DECIR QUE FESTEJABAS VOS Y EL TOTO CAPUTO sacándose fotos y saltando como chicos en cumpleaños?



PORQUE SI ES POR EL PRÉSTAMO DEL FONDO, junto al del Banco Mundial y el BID, te quiero… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 16, 2025

"Así que bajá a tierra, hermano, que acá abajo está todo muy mal después de la devaluación y tu acuerdo con el FMI. Como siempre se profundizó la disparada de la inflación, la remarcación de precios no para y la gente cada vez está peor. Aunque la verdad es que ayer, por la tarde, me di cuenta que el ‘festejo’ del lunes no era por el préstamo. Se sacaban fotos para la gilada. Lo que vos, y muy especialmente el Toto Caputo, estaban festejando era la resolución que el martes publicó el BCRA autorizando a inversores no residentes a acceder al mercado único y libre de cambios (MULC), sin conformidad previa y con una permanencia mínima de apenas 6 meses. Es decir, hasta las elecciones… ¡Mirá vos qué casualidad los plazos para que ingresen dólares como capitales especulativos!", sentenció.

Para finalizar, sostuvo que "el subconsciente siempre aflora" porque en el párrafo final del comunicado del BCRA, anunciando la vuelta del CARRY TRADE y la pisada de importaciones con boreales, expresa que las medidas están enmarcadas en la Fase 3 del programa económico que tiene el Gobierno Nacional: "O sea, tercera fase del carry trade. te lo dije, Freud nunca falla, y con esta gente… menos".

Ironizando, la ex presidenta clasificó este escenario social y económico como si fuera una serie y la llamó 'Blindaje - segunda temporada'. Y añadió: "Lástima que no es en Netflix, sino en Argentina".

"Milei no parás de acumular millas para ser el Cipayo de Oro".

"Cuando te escuché darle la razón a (Donald) Trump, y su estúpida guerra comercial contra el mundo en la 'Declaración Conjunta' que hiciste vos como presidente, sentí vergüenza ajena. Pero me sirvió para entender clarito la grosería del presidente de Estados Unidos, cuando dijo 'Me llaman para besarme el culo'. Igualmente, y para parafrasearlo, Trump viene reculando en chancletas, igual que vos con el préstamo del FMI, cuando en la tele de panelista siempre decías que los gobiernos que fracasan van al Fondo. Y, ya recibido de político y diputado, votaste en contra del acuerdo con el FMI en 2022. ¿Te acordás cuando el 2 de marzo de este año te dije que habías dado vuelta el reloj de arena? ¿Y del 27 del mismo mes te acordás, cuando señalé que empezaba el primer día de tu desgobierno, ante el anuncio del Toto de un nuevo préstamo con el Fondo?", indicó.

"Fijate hermano… porque vos no aguantás un archivo y los salarios y las jubilaciones no aguantan más ajuste", concluyó.