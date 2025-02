Cristina Fernández encabeza una reunión del PJ nacional tras el lanzamiento del espacio de Kicillof

"Me parece innecesario y no aporta nada. Cristina ha dado muestras, en más de una oportunidad, de que no guarda rencor, ni odio, ni revanchismo hacia ningún dirigente. Espero que Axel lo comprenda y se dé cuenta de que él tiene que tener una actitud de trabajar conjuntamente. Cuando él no apoyó la candidatura a presidenta del PJ de Cristina cometió un error. Espero que recapacite y no siga cometiendo este tipo de errores", manifestó Parrilli en declaraciones radiales.

Sin embargo, por parte del oficialismo bonaerense, se pronunció el ministro de Gobierno y amigo de Kicillof, Carlos Bianco, quien aseguró que "Derecho al Futuro" no implica "dividir nada" sino que, por el contrario, se trata de "sumar al peronismo".

"Es organizar gente que no estaba organizada y que nos pedía que organizáramos algo. Esto es un movimiento que enfrenta a (Javier) Milei y es un movimiento en favor del Gobierno de la provincia de Buenos Aires", concluyó.