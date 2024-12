Cornejo remarcó lo que Milei "tiene que entender sí o sí" sobre la administración del Estado

El planteo de Alfredo Cornejo a Javier Milei

"El Gobierno nacional tiene que entender sí o sí que la educación pública -que por otra parte es un concepto liberal de Sarmiento y de la ley de leyes nacionales- es pública, es igualdad de oportunidades, es niveladora y tiene que estar bien financiadas", remarcó el Gobernador.

Así, reconoció que "hay una depresión del salario de los educadores en todo el país derivado de la macroeconomía". "Todas las provincias pagamos salarios malos a la docencia y creo que eso lo tiene que comprender el Gobierno nacional, que las funciones sustantivas del Estado tienen que estar bien financiadas. Después cada provincia tiene que hacer sus premios y castigos en materia educativa", mencionó.

Alfredo Cornejo.jpg El gobernador Alfredo Cornejo fue parte del ciclo "Voces de Gestión" y repasó el año político del país y de la provincia de Mendoza. Su postura sobre la gestión de Javier Milei. Foto: Yemel Fil

"Al Gobierno lo veo orientado en este primer año sólo en el déficit fiscal y como que a partir del déficit fiscal todo el resto se dará por añadidura. Si bien yo suscribo esa condición necesaria, no suscribo que es condición suficiente para que la Argentina crezca. Necesita otras cosas más que son reformas laborales, fiscales, relación con las provincias adecuada", analizó Cornejo.

En su repaso, expresó que "si se sostiene esta baja de la inflación que es un éxito del gobierno nacional, va a ir bajando la pobreza". Pero no dio por sentado que esa sea la solución.

"Tenemos una pobreza estructural del 30% en la Argentina que son pobres no por inflación, son pobres porque ya no tienen ni capital ni tienen posibilidades de empleabilidad para estar por encima del umbral de pobreza y atacar ese 30% de pobreza estructural requiere reformas de otro tipo, que muchas de ellas son concurrentes entre la Nación y las provincias. La pobreza la originó la mala política económica, no la originó la administración del municipio o la administración de la provincia", concluyó.

