Cornejo evaluó los resultados en Lavalle junto al candidato de Cambia Mendoza

Posteriormente, el precandidato a gobernador explicó: “Antes de que este equipo asumiera el gobierno de la provincia, estas cosas no ocurrían. No había ambulancias, los sueldos no se pagaban a tiempo y la organización era pésima”.

Cornejo también se refirió al contexto actual y al malestar social derivado de la situación macroeconómica. “Es imposible vivir con una inflación tan alta, y este problema no fue originado por el Gobierno de la provincia ni por el municipio, sino por el gobierno nacional al que ellos sirvieron”, explicó el actual senador nacional.

Embed Un ejemplo de las buenas gestiones que podemos llevar adelante es el Centro de Salud de Costa de Araujo que hoy se inauguró. Somos un equipo preparado para ofrecer administraciones serias y no mirar para otro lado con los problemas de la gente. pic.twitter.com/UfTPOijWPV — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 25, 2023

Asimismo, Cornejo afirmó: “Sabemos que hay nuevas metas y una nueva etapa por delante. Pedimos su apoyo no solo por lo que hemos hecho, sino también por la credibilidad que hemos ganado a través de nuestras acciones”.

Por su parte, Lucas Luppo destacó: “Queremos demostrar transparencia en la gestión y llevar esto al departamento de Lavalle, mostrar que podemos lograr orden, gestionar y trabajar en conjunto”.

Luppo también comentó: “Queremos que la gente sepa que todo nuestro equipo trabajará de manera coordinada con la provincia para promover un mayor diálogo, consenso y lograr obras”.