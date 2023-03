Cornejo dijo que tiene el carácter para ser un gobernador que influya en lo nacional

“Vengo con ganas de meterme de lleno y quiero influir en la Nación. Yo tengo carácter y personalidad para influir en la Nación, donde hay que hacer un cambio macroeconómico sustantivo”, comenzó diciendo ante la requisitoria de los periodistas de Medios Andinos.

WhatsApp Image 2023-02-28 at 17.26.11.jpeg Alfredo Cornejo pasó por los estudios de TVA

Y como estaba en San Rafafel, ejemplificó con que “el sur de Mendoza es el que más necesita de este orden macroeconómico porque conviven una agroindustria muy competitiva con sectores que no lo son. Necesitamos que todos lo sean. Es muy difícil pedirle al sector más débil que sea competitivo cuando está este desorden de alta inflación, 14 tipos de cambio de dólares, etc.”.

“Esas herramientas las tiene la Nación, y tenemos que tener un gobernador que pueda interactuar con ella. Rodolfo Suárez ha tenido mala suerte en este gobierno de Alberto Fernández, donde no ha habido interlocutor”, repasó.

En cuanto a los discursos y justificaciones de los diferentes frentes políticos, señaló que a las voces del oficialismo nacional “los escucho hablar como que todo lo malo ha ocurrido en los 4 años de Gobierno de Macri, pero el kirchnerismo de los últimos 20 años, gobernó”.

El pensamiento económico de Cornejo se basa en diagnósticos: “Las provincias que tiene commodities con precios altos, como el petróleo y el gas de Neuquén, la minería de San Juan o los granos de la pampa húmeda, pueden ir tirando para adelante. Pero Mendoza no tiene esos commodities o no los tiene en cantidad. Entonces, estamos obligados a tener un orden macroeconómico y tipo de cambio estable”.

“En 2005, 2006 Mendoza creció al 11% cuando había tipo de cambio estable y equilibrio. Hay que terminar con los 14 tipos de dólares de hoy, pero el oficial está muy por debajo del equilibrio. Los productores compran los insumos cuando pueden con dólares, generalmente en blue. Pero cuando venden su producción, la cobran por el dólar oficial. Es una cosa insólita. Es difícil hacer competitivos a los sectores todos”, razonó.

WhatsApp Image 2023-02-28 at 17.26.10.jpeg

Fue en el momento que se le consultó acerca de las diferentes posturas que marcan los halcones y palomas de la oposición nacional, y dijo: “Juntos por el Cambio necesita tener una narrativa bien clara, blanco sobre negro, acerca de qué andarivel o qué camino debe seguir en materia económica, reformas fiscales, previsionales y las que haya que hacer. Hay que ser muy claro en lo que queremos hacer”.

“Esa narrativa debe ser negro sobre blanco respecto del kirchnerismo; no debemos parecernos en lo más mínimo porque si no, no vamos a hacer el cambio cultural que necesitamos. Necesitamos una sociedad en la que se amplíe el sector privado. No que todos estén tratando de ver cómo comen de la mano del estado, que no es buena para el crecimiento de la sociedad. Entonces, nuestra narrativa debe ser categórica”, remarcó.

Sin embargo, ahí Cornejo marcó una idea de mayor plazo, porque explicó que “luego, todas estas reformas luego se deben sostener mediante acuerdos a largo plazo, a 10 años, que es lo que necesitamos para salir de la pobreza tan estructural que tenemos. Si hacemos reformas a medias y retrocedemos, no vamos a crecer en estos 10 años seguidos”.

“Narrativa clara y acuerdos para que estas reformas perduren en el tiempo, sería lo conceptual”, sintetizó el actual senador nacional.