Coparticipación: qué dijo Alfredo Cornejo sobre el reclamo de los intendentes

El Gobernador amplió su postura. "En estas últimas dos décadas la ciudad se desarrolló de forma desordenada en forma muy productivas y hubo una migración a Luján y Maipú. El nuevo Censo reflejó esos cambios poblacionales e impactaron el 1° de enero. Lo que hacemos es que uno de los ponderadores modere esos cambios poblacionales", señaló.

"No pierde Luján, no pierde Maipú, no gana Godoy Cruz, no gana Guaymallén. Modera el impacto, se modera el 10%. Los que ganan mucho, no ganan tanto, y los que perdían mucho, no pierden tanto", insistió.

Junto a esto, opinó sobre la denuncia de la comuna que conduce Allasino y que llegó a la Corte por supuestos fondos adeudados. "Luján tiene una demanda en la Corte, pero por esa demanda quiere que Maipú y Las Heras le devuelva los recursos que ya cobraron. No es contra el Gobierno provincial", sostuvo.

Finalmente, manifestó que el proyecto no está cerrado. "Estamos abiertos a propuestas de los municipios que dicen que pierden, pero que tendrían que decir que no ganan tanto", concluyó.