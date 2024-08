Con presencia mendocina, Macri relanzó el PRO con palos a Milei

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " Mauricio Macri encabezó este jueves el primer encuentro plenario del #PRO tras haber sido consagrado presidente del partido. En el Arenas Studios del barrio porteño de La Boca, el expresidente remarcó la defensa de su partido ante las intenciones internas de una fusión con La Libertad Avanza: "Es un desafío ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado. Lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno". "Somos un espacio compuesto por personas que comparten una identidad, valores y principios innegociables (...) Queremos instituciones que puedan garantizar las reglas y la Justicia, porque sin eso no hay nada. Y queríamos y queremos una economía libre", agregó. "El presidente tiene muy claro lo que hay que hacer, tiene ideas, convicción y coraje, pero sigue teniendo pendiente el desafío de tener un equipo. Convocó a personas muy valiosas, pero armar un equipo es más que eso, la organización es clave en el ejercicio del poder, no puede haber áreas grises", apuntó. Además, reveló que #Milei le propuso una "fusión" que rechazó a medias. "El presidente nos ha propuesto una fusión, y por la relación de afecto mutuo que tenemos, le expresé que en el siglo 21 nadie se casa sin antes conocerse y convivir. Pero le sugerí ir de menor a mayor, ofreciéndole ayuda para que el cambio se haga realidad, que es nuestro único objetivo", contó. Leé más en sitioandino.com #mauriciomacri"

