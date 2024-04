Con pocos avances, así fue la reunión de Francos, Cornejo y los gobernadores

El ministro del Interior, Guillermo Francos , y el jefe de gabinete, Nicolás Posse , se reunieron este jueves con los diez gobernadores del ¿extinto? Juntos por el Cambio , entre ellos el mendocino Alfredo Cornejo . Según trascendió, hubo varios reclamos y no se pusieron de acuerdo en torno a la renovada ley ómnibus y el pacto fiscal .

“Venimos a escuchar la propuesta del Gobierno. Hace 20 días nos entregaron un borrador con los puntos (de la denominada "Ley Bases") que se iban a llevar adelante. Entendemos que no son temas conflictivos. Se sacó el esquema de retenciones, de biodiésel. Y ahora queremos ver el borrador definitivo para poder empezar a discutirlo ”, indicó el santafesino Maximiliano Pullaro , al finalizar la cumbre.

En ese sentido, indicó que la deuda que mantiene Nación con las provincias por las cajas jubilatorias "no es un impedimento para votar la ley, son dos cosas separadas", aunque advirtió que seguramente la situación sea judicializada en caso de que el Ejecutivo nacional no conceda los fondos a las 13 jurisdicciones afectadas (Mendoza no es el caso).

En relación a la obra pública, que el gobierno federal frenó totalmente en todo el territorio, Torres destacó que el mileísmo "está enfocado en alcanzar el equilibrio fiscal y lo celebramos. Nosotros trajimos propuestas muy concretas: que el gobierno de Chubut se haga cargo de las obras nacionales y que Nación se haga cargo de esa deuda”, señaló Torres.

Ganancias, la traba en las conversaciones entre Guillermo Francos y los gobernadores

Como se planteó en la previa, existen diferentes posturas entre los mandatarios cambiemitas respecto al impuesto a las Ganancias, que fue el punto central en el que los reunidos no se pusieron de acuerdo.

Cornejo -por ejemplo- es uno de los que respalda la restitución de la cuarta categoría del tributo, que se eliminó el año pasado por impulso del excandidato a presidente Sergio Massa.

La posición de Torres en ese sentido es que se regionalice el impuesto, contemplando los diversos contextos socioeconómicos del país. "La Argentina es muy heterogénea, no tiene nada que ver el coste de vida del norte con el del sur”, expresó al respecto.

Los gobernadores se fueron con una promesa del gobierno de un paper en 48 horas, con una propuesta formal en materia impositiva, especialmente Ganancias.

Además de Cornejo, Pullaro y Torres, participaron del encuentro el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Chaco, Leandro Zdero; de Jujuy, Carlos Sadir; de San Juan, Marcelo Orrego; de San Luis, Claudio Poggi; y la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, en representación de Jorge Macri, que se reunió a la misma hora con el ministro de Economía, Luis Caputo. Por el lado de Nación, además de Francos y Posse, lo hicieron el secretario ejecutivo de gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi, y el secretario del Interior de la Nación, Lisandro Catalán.