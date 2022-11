Con el PJ "dividido", se vota hoy el Presupuesto 2023 con foco en el endeudamiento

El Gobierno solicitó permiso para endeudarse por 282 millones de dólares para la concreción de cuatro obras distribuidas en distintos oasis de la provincia: el “Plan Director de Optimización y Expansión de la Provisión de Agua Potable en el Gran Mendoza” (US$130 millones), el acueducto Monte Comán - La Horqueta (US$ 15 millones), la doble vía del Este (US$22 millones) y la ampliación del Metrotranvía Godoy Cruz - Luján y Las Heras - Aeropuerto (US$115 millones).

En principio, las primeras tres pasarían el filtro y la traza vial del transporte público tendría el pulgar abajo del peronismo. Aunque todo está atado a cómo avancen las negociaciones que comenzaron ayer en la comisión y continuarán incluso ya iniciada la sesión de hoy. Para ello, se votará en primer lugar las otras dos normas económicas, Avalúo e Impositiva, y luego pasará a un cuarto intermedio a fin de cerrar filas en torno a la pauta de gastos y, lo más importante para el oficialismo, el endeudamiento.

Bloque frente de todos, diputados, legisladores, legislatura, bloque justicialista.jpg Los diputados del PJ "tradicional" acompañarían el pedido de endeudamiento para algunas obras incluidas en el Presupuesto 2023 Foto: Yemel Fil

Hay algunos indicios. Dirigentes que representan a una de las intendencias que decidió no formar parte de la lista provincial del PJ revelaron a Sitio Andino que “no podemos oponernos a fondos que irán para infraestructura de los municipios, con organismos de financiación blandos como el BID, cuando son obras convenientes para los vecinos y que incluso han sido solicitadas por las comunas”.

Y apuntaron contra el “sector que sólo tiene ambiciones legislativas y que no tiene la responsabilidad de gobernar” -sin nombrarlo, el kirchnerismo- al que “le resulta más fácil decir a todo que no sin importarle el bienestar de los mendocinos”.

No se descarta, entonces, un contexto donde el peronismo no vote en bloque y haya diferentes posiciones en relación al financiamiento externo, incluso en particular para cada obra solicitada por el Gobierno.

Por el lado de las fuerzas minoritarias, la demócrata Mercedes Llano ya adelantó que votará en contra tanto el presupuesto como la autorización para el crédito en dólares. Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde, acompañará en general la pauta de gastos pero se opondrá a algunos artículos, como el fondo compensatorio del transporte y aspectos referidos a Aysam. Respecto al endeudamiento, “lo estamos analizando dentro del partido”, indicaron desde ese espacio.

Se viven horas definitorias en la Provincia, donde el protagonismo se centrará en la oposición, ya que el oficialismo -en esta ocasión- se presenta alineado.