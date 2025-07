Con el apoyo de Unicef, el gobierno provincial impulsa una nueva estrategia para la primera infancia

El Gobernador afirmó que la inversión en primera infancia no solo es una prioridad política sino también una decisión estratégica . "Estamos gustosos de tener su asistencia técnica en este proceso. Nuestra Constitución otorga a las provincias las funciones sustantivas del Estado. La salud y la educación son responsabilidad primaria de los gobiernos provinciales y en Mendoza tomamos esa tarea con absoluta seriedad", expresó.

Cornejo fue crítico sobre las políticas relacionadas a las infancias. "No estamos conformes con los resultados. Argentina es uno de los países que más invierte en educación en Latinoamérica y, sin embargo, los resultados no son buenos. Por eso no alcanza con invertir, hay que gestionar bien".

Mendoza tiene más de 40 centros donde niños y niñas están bajo distintas estrategias de cuidado, como la adopción o familias cuidadoras.

El representante de Unicef en Argentina expresó que hace un año está en el país y ha visitado pocas provincias. "Me pone muy contento haber llegado a Mendoza", indicó.

Estrategia Provincial para la Primera Infancia gobierno de mendoza unicef La estrategia provincial cuenta con respaldo técnico de Unicef Argentina. Gobierno de Mendoza

Ramírez dijo que aportará experiencias de otras regiones para "facilitar el camino y lograr mejores resultados". "Es una etapa crítica del desarrollo y está demostrado que es la mejor inversión que puede hacer un Estado", comentó.

Por su parte, García Zalazar indicó que es un trabajo conjunto para el abordaje en educación, salud, nutrición, desarrollo social e infraestructura. “Esta agenda no solo se traduce en obras, sino también en modelos de gestión y acompañamiento territorial que impactan directamente en la calidad de vida de los niños y sus familias”, expresó el ministro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TadeoGZ/status/1950254328045834561&partner=&hide_thread=false Junto a @alfredocornejo, @RodoMontero83 y representantes de @UNICEFargentina, presentamos la Estrategia Provincial de abordaje a la #PrimeraInfancia: un trabajo conjunto que articula salud, educación y desarrollo social, pensando en el presente y futuro de los niños y niñas de… https://t.co/9dfLRv3kB5 — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) July 29, 2025

Principales líneas de trabajo