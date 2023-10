Compre Sin Iva: el oficialismo logró dictamen en Senadores

El riojano destacó que se apunta a beneficiar a un universo cercano a las 20 millones de personas, lo que representaría a su criterio un "paliativo" en medio de la situación "de alta inflación que deteriora el poder adquisitivo de los salarios".

Para Anabel Fernández Sagasti, contextualizó que esta medida que ya corre por resolución del Poder Ejecutivo al destacar que "hubo una devaluación del 22% impuesta por el Fondo Monetario Internacional" lo cual llevó al Gobierno a la decisión de poner en marcha "una serie de medidas innumerables para compensar esa devaluación".

Respecto a la devolución del IVA, Sagasti indicó que "no se pensó en una medida temporal de tres meses, si no que estamos buscando constituirla como política de Estado".

Anabel Fernández Sagasti, senadora 2023 Foto: Prensa Senado de la Nación

En nombre de Juntos por el Cambio, el vicepresidente de la comisión, Víctor Zimmermann (UCR) explicó que "conceptualmente" en su coalición están "de acuerdo con el programa", aunque aclaró que están en contra de apoyarlo en esta coyuntura porque "suma un grado más de incertidumbre".

El chaqueño advirtió que de acuerdo al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal de la medida es del "1,01% del PBI, de los cuales, por la distribución que tiene el impuesto, el 0,52% del mismo sería una disminución" del impuesto de coparticipación a las provincias.

A su juicio, en el proyecto se debería incorporar "una fuente clara de financiamiento" o bien "estudiar la posibilidad de un fondo compensador".