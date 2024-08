Cómo sigue la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género

Ahora, la Justicia analiza pedirle a la ex primera dama Fabiola Yañez que amplíe la denuncia contra su exesposo, el expresidente Alberto Fernández, por “violencia física y mental” . La causa está a cargo del juez federal, Ercolini, y el fiscal federal, Carlos Rivolo. De hecho, el fiscal podría viajar a Madrid, España, donde reside Yañez, para tomarle declaración presencial.

La causa por violencia de género de Alberto Fernández a Yañez seguirá en el fuero federal, de la ciudad de Buenos Aires o de San Isidro. Hasta el momento no hubo planteos de incompetencia contra el juez Ercolini, ya que ni Yañez ni Alberto Fernández tienen abogado designado en este expediente. En mayo pasado el exmandatario había recusado al juez por temor de parcialidad, en la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos a través del Banco Nación.

Refuerzan la custodia de Fabiola Yañez tras la denuncia a Alberto Fernández

El Ministerio de Seguridad recibió un oficio del juez Julián Ercolini para reforzar con urgencia la custodia a Yañez y fortalecer la perimetral que le pusieron al expresidente de no menos de los 500 metros, tras la denuncia que la ex primera dama realizó hacia Alberto Fernández por violencia de género. En tanto, Ercolini le delegó la investigación al fiscal Rivolo.

Ayer, el exmandatario compartió un breve texto en el que aseguró que "la verdad de los hechos es otra" y sobre la denuncia de Yañez, sostuvo "es falso y jamás ocurrió".

"Por la integridad de mis hijos, de mi persona y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas sino que aportaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió", concluyó Fernández.

La vida de Fabiola Yáñez en España y el documental de su relación con Alberto Fernández

Tras la denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género, la ex primera dama Fabiola Yáñez quedó hoy en el ojo de la tormenta mientras mantiene una vida “austera” en España y prepara un documental que promete detalles sobre su relación con el ex mandatario.

De acuerdo a lo que había revelado la periodista Sandra Borghi en redes sociales, Yáñez lleva adelante una vida “muy austera” en Madrid, ya que “vive en un departamento de 2 dormitorios en el centro de Madrid, que no es de ella”.

En tanto, sobre el audiovisual que la ex pareja de Alberto Fernández, la comunicadora anticipó que está dividido en “seis capítulos de 40 minutos” y se llama 'Fabiola, la verdad’.

“Habla de todo; de Alberto, de Cristina, cuenta que está separada, habla de la fiesta de Olivos, del ‘vacunatorio vip´, de corrupción", destacó Borghi. Fuente: TN, NA y Minuto Uno.