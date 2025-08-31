elecciones 2025

Cerraron los comicios para elegir gobernador en Corrientes: estiman una participación del 70% del padrón

Juan Pablo Valdés busca la continuidad, mientras que Lisandro Almirón es el elegido de La Libertad Avanza.

Elecciones en Corrientes: con un 70% de participación, cerraron los comicios y se esperan los resultados

Elecciones en Corrientes: con un 70% de participación, cerraron los comicios y se esperan los resultados

Por Sitio Andino Política

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones generales de Corrientes, donde se eligió Gobernador y Vice, con la particularidad de que se utiliza un sistema que contempla la segunda vuelta electoral. Además, se renuevan 15 de los 30 escaños de la Cámara de Diputados, y 5 de los 15 Senado Provincial.

Entre los principales candidatos, el oficialismo apostó por Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó y hermano del actual mandatario, Gustavo Valdés. Estará acompañado por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard. La Libertad Avanza va con candidato propio: el diputado nacional Lisandro Almirón, acompañado por Evelyn Karsten, actual secretaria Parlamentaria de la Cámara de Diputados. El dato es que es una de las pocas provincias donde el Gobierno tenga un alfil propio.

Al cierre de la votación, el 70% del padrón ya había votado, según fuentes oficiales.

La Junta Electoral de la Provincia informó que el escrutinio provisorio podrá consultarse a través de su sitio oficial a partir de las 21 del domingo. Por su parte, el conteo definitivo comenzará el martes 2 de septiembre a las 18 en la Legislatura Provincial.

Elecciones en Corrientes: las alianzas que participan

  • Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Braillard Poccard.
  • La Libertad Avanza: Claudio Almirón – Evelyn Karsten.
  • Encuentro por Corrientes– ECO: Ricardo Horacio Colombi – Martín Barrionuevo.
  • Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano.
  • Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago.
  • Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza.
  • Partido Ahora: Carlos Romero – Ana Casaro Quiñones.

Fuente: TN.-

