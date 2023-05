Carmona proyecta un Polo Agroindustrial en el Este mendocino.

• Creación de un Polo Agroindustrial en el Este mendocino que multiplique las oportunidades de negocios aprovechando la ruta 7 que no une con el Mercosur, que nos une con Chile y con el Pacífico y el Ferrocarril San Martín.

Además, el precandidato recordó que vivió su infancia y adolescencia, junto a su familia, en una zona agrícola. “Yo me he criado en Rodeo del Medio, en una propiedad donde se producía durazno, me ha tocado realizar las tareas del campo y vender duraznos ahí en la ruta, sobre la ruta 50, lo que era antes la ruta 7, lo que mi papá producía. Y l precandidato del Frente Elegí al mismo tiempo, mi papá que tenía como actividad principal a un taller metalúrgico, me ha tocado trabajar ahí. Así que conozco perfectamente los problemas que viven los productores, los industriales, la gente que trabaja”, señaló.

Finalmente afirmó que busca una Mendoza que recupere el rumbo para ser un faro de desarrollo que, desde Cuyo, se proyecte al país y al mundo.