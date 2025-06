Calendario electoral: Cornejo cruzó al PJ por ir a la Corte y le retrucó con la demora de los intendentes

Alfredo Cornejo en el Consejo de Mayo.jpeg Alfredo Cornejo le respondió al PJ los cuestionamientos por la demora en la convocatoria a elecciones. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En ese sentido, cuestionó que el PJ le exija una definición anticipada, cuando los intendentes justicialistas tampoco han anunciado si desdoblan en sus municipios. “Podría ir a la Corte a preguntarles a ellos por qué no convocan a elecciones. Pero me responderían lo mismo que yo: no están fuera de los plazos”, argumentó.

Además, sostuvo que “se dio un paso trascendente en la Legislatura”, al aprobarse la suspensión de las PASO para 2025 y 2026 con una amplia mayoría en el Senado y en Diputados. “Tratamos de que las reglas electorales tengan la mayor amplitud posible, aunque tengamos mayoría propia”, señaló.

Cornejo le aconsejó al PJ que realice elecciones internas de todos los cargos

En otro pasaje, Cornejo le sugirió al PJ que en las internas abiertas que desarrollará el 3 de agosto, se elijan los candidatos para todos los cargos electorales, si el problema es el cronograma.

“Podrían convocar para todos los cargos en una misma elección en agosto: concejales, legisladores provinciales y nacionales. Porque los mandatos vencen con pocos meses de diferencia”, planteó.

congreso partidarios Partido Justicialista, PJ, 31-05-25 (04).jpeg El Partido Justicialista celebrará elecciones internas el próximo 3 de agosto, para definir candidatos. Foto: Prensa Partido Justicialista

El PJ lo acusa de especular y pide una definición urgente

La respuesta del gobernador se conoció luego de que el PJ presentara una acción judicial para que se le exija definir la fecha electoral. El reclamo fue encabezado por la senadora Adriana Cano, quien advirtió que “el gobernador está incumpliendo su responsabilidad institucional”.

“Mendoza no sabe cuándo vota, y eso no solo afecta a la ciudadanía, sino también a la organización democrática de los partidos”, expresó. El recurso incluyó un pedido de declaración de certeza para que la Corte le emplace formalmente a Cornejo a tomar una decisión: si unifica o si desdobla.