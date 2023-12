Bullrich sobre el protocolo antipiquete: "Hoy empieza un camino que no tiene vuelta atrás"

"Tenemos los medios para identificarlos a todos. Esta es la decisión del gobierno: Se termina el corte y los que quieran manifestar que vayan a las plazas , a los cordones, pero no se corta la calle. Hoy es un comienzo y no hay que esperar un 100 por ciento de éxito pero comienza un nuevo camino que no tiene vuelta atrás", agregó la funcionaria.

Las denuncias que recibieron a la línea 134

En la misma línea, dijo que "se terminan los extorsionadores y los dueños de los planes" y explicó que ya se recibieron 5.000 denuncias en la línea 134, anunciada ayer, para recibir denuncias sobre presiones para marchar a cambio de un plan social.

"No recibimos más porque el sistema no tiene más capacidad y estuvo saturado todo el tiempo recibiendo mensajes que decían, `si no voy a la marcha me cortan el Potenciar Trabajo", indicó Bullrich y agregó: "Yo le digo a todos los argentinos que nos están mirando que es al revés, si se queda trabajando en la cooperativa de trabajo, en el comedor o cuidando a su familia, el plan Potenciar Trabajo lo va a tener".

Al ser consultada sobre cómo se identificará a los manifestantes, indicó que "en toda la Ciudad hay cámaras, en los ferrocarriles y en distintos lugares donde pueden hacer un piquete" y dijo que "habrá también policía con cámaras para luego generar un sistema de identificación".

Respecto de los que manifestantes que marchen con niños, la ministra sostuvo que "habrá más cuidado con las mujeres y hombres que tengan menores. Se va a anotar a las personas que estén en esta situación para avisarles a los organismos sobre el cuidado de los chicos como por ejemplo, los centros de niñez que tiene cada jurisdicción" para "realizar un aviso a las autoridades sobre la responsabilidad de esos padres".

La Justicia rechazó un habeas corpus contra el protocolo antipiquetes

Un juez rechazó el pedido de habeas corpus preventivo presentado por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrolla, entre otras personalidades, para que se deje sin efecto el protocolo de orden público anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien celebró la medida que considera "completamente legal".

"Resuelvo rechazar las presentes acciones de habeas corpus", resolvió el juez de instrucción en lo Criminal de la ciudad de Buenos Aires Gustavo Pierretti, en un fallo emitido anoche, en el que sostiene que en el pedido de habeas corpus no se da “ninguno de los supuestos contemplados” en la Ley 23.098 de Procedimiento de este recurso.