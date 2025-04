Brecha salarial: el abismo entre los sueldos de los senadores nacionales y otros trabajadores

Aunque aún no está definido, es probable que en mayo los senadores nacionales reciban un salario que ronde los $9 millones, si es que en los próximos días no se ponen de acuerdo para frenar este incremento. Es que tras vencerse el congelamiento dispuesto el año pasado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, la decisión quedó en manos de los legisladores que -hasta ahora- no han dado muestras de querer frenar ese incremento.