Avanza un proyecto para limitar la reelección de concejales en los 18 departamentos

El proyecto introduce cambios en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades, estableciendo que “los concejales durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones salvo en el caso de integraciones extraordinarias, que lo serán por el resto del período respectivo”.

“Podrán ser reelegidos por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos no pueden ser elegidos sino con el intervalo de un período”, señala el expediente.

Los Concejos se renovarán por mitades cada dos años. Los períodos se contarán desde el 1 de mayo y terminarán el 30 de abril del año correspondiente.

En los casos de creación de nuevas municipalidades, de renovación total del Concejo por acefalía o de vacantes extraordinarias, no surgiendo claramente establecidos los períodos respectivos de las elecciones de los integrantes, los Concejos procederán al sorteo de los períodos de los demás concejales electos. Hecho el sorteo, recién podrá entrar en funciones el Concejo.

César Cattáneo, comisiones.jpg Cattáneo, autor del proyecto que busca limitar la reelección de Concejales en todo Mendoza Foto: Prensa Legislatura Mendoza

Cattáneo sostuvo que avanzar en esa modificación “sería dar fortaleza a las ordenanzas que ya han sido aprobadas” en distintos municipios de la provincia, garantizando “la alternancia y la renovación”.

El autor de la iniciativa consideró, asimismo, que la alternancia política “va más allá del mero recambio de personas o partidos políticos; es la razonable limitación al poder, la garantía del pluralismo”.

Por su parte, Edgardo Civit Evans (Partido de los Jubilados), se abstuvo en la votación del despacho considerando que “por qué limitar a quien desempeña bien su función. Soy al que menos le afecta la reelección, pero al margen del partidismo, otros países que siguen con conceptos más tradicionales, tienen una actitud que más que de los partidos depende de las personas. No es el problema si es un mandato o dos, pero el ejemplo de los países más desarrollados del mundo es lo contrario de lo que estamos planteando acá”.

También se abstuvieron Natalia Vicencio (PJ) y Gabriela Lizana (FRLN). Vicencio acotó que “para eso tenemos los partidos políticos, es una decisión respecto de su funcionamiento. En el ámbito legislativo, habría que modificar la representación más que si es con reelección o no. Hay otras formas para ampliar la representación no sólo acotando en el tiempo el mandato”; mientras que Lizana manifestó que “prima facie me resulta positiva pero debemos entender que debería haber cierta coherencia para todos los cargos electivos. Si vamos a adoptar un criterio con esto, deberíamos avanzar”.

En ese sentido, los integrantes de la comisión señalaron que “es por parte, porque es lo que tenemos al alcance”, dado que avanzar hacia otros cargos electivos implicaría modificar la Constitución provincial.

Por otra parte, Evelin Pérez expuso: “Nos pasó con la Ley de Paridad, tiene que ver con normas generales que nos encuadran y que obligan de alguna forma a los partidos a hacer sus cambios hacia el interior. Ir perfeccionando la función pública es sano. Hay estructuras que tienen que romperse, es una herramienta más para generar esos cambios que queremos”.

Finalmente, Enrique Thomas (PRO) expresó en el mismo sentido que “este tipo de temas son absolutamente trascendentes. Es una discusión que ya se ha dado en el caso de los intendentes”.