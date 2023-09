Atentado a Cristina Fernández de Kirchner: se estrenó un documental con imágenes inéditas

A un año del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la agrupación política La Cámpora emitió un documental llamado "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, sobre el fallido magnicidio. El nombre del documental se remite al título de un editorial publicado por el diario Clarín en septiembre del año pasado. El documental que se basará en el tratamiento de los medios de comunicación al intento de magnicidio y además del accionar del Poder Judicial, que “todavía no dio respuestas y la investigación no ha avanzado con celeridad”.