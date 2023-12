Arranca el gobierno de Milei: hoy tendrá su primera reunión en Casa Rosada

Además, según el documento hace foco en "las tareas necesarias para posibilitar la actividad del Presidente de la Nación serán atendidas por las siguientes Secretarías Presidenciales: General, Legal y Técnica, De Comunicación y Prensa".

En tanto, a las 11, Milei mantendrá una reunión bilateral, acompañado por la canciller Diana Mondino, con el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, el máximo órgano legislativo de ese país, Wu Weihua, enviado especial del presidente Xi Jinping a la asunción del nuevo mandatario argentino, comentaron los voceros.

"Prefiero decir una verdad incómoda"

Durante la tarde del domingo, Milei salió a uno de los balcones de la Casa Rosada y dio un breve mensaje al público. Allí sostuvo que prefiere "decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable", en referencia a las próximas medidas que tomará en materia económica.

Al grito de "hola a todos, soy el león" y de "Viva la libertad carajo!", el flamante mandatario se dirigió a saludar a la multitud que se congregó en la plaza luego de saludar a las delegaciones extrajeras en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

"He construido mi carrera sobre la idea de decirles siempre la verdad, siempre les dije la verdad y no es gratis, pero prefiero decir una verdad incómoda antes de una mentira confortable", subrayó Milei.

"Quiero que tengan conciencia, que tengamos claro que vamos a comenzar la reconstrucción argentina luego de 100 años de decadencia", amplió el jefe de Estado, y añadió que "si bien vamos a tener que soportar períodos complejos, vamos a salir adelante", para puntualizar luego que "es el fin de la noche populista".

