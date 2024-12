Año I, Mandato II de Alfredo Cornejo: el balance, los pro y contra, y su relación con Nación

View this post on Instagram

No obstante, definió como “positivo” su paso por la jefatura del Estado mendocino y afirmó que en todas las competencias exclusivas (educación, salud, seguridad, etc.) de la Provincia hay mejorías respecto a lo recibido en 2015, cuando sucedió a Francisco “Paco” Pérez.

En materia educativa -la que en campaña electoral había señalado como su “obsesión”- destacó que “estamos mejorando”, aunque reconoció que se está muy lejos del ideal.

Valoró que se hayan retomado los procesos evaluativos (más allá de los bajos resultados) para conocer en qué situación se encuentra el sistema. “Sería peor estar escondiendo debajo de la alfombra”, esgrimió.

En tal sentido, adelantó que en 2025 se implementarán nuevos métodos de enseñanza a fin de mejorar el aprendizaje en las asignaturas que exhiben las mayores fallas del estudiantado y que tienen significativo impacto a futuro: matemáticas, inglés y la fluidez lectora.

En cuanto a seguridad, uno de los aspectos de la gestión que mayores cuestionamientos recibe, aseguró “no estar conforme”, aunque también señaló mejorías. Dijo que la inseguridad local es menor a la de otras provincias y resaltó que las tasas son inferiores a las de Santiago de Chile, localidad que en el pasado fue un “faro” para Mendoza en la materia.

carcel almafuerte II, penitenciaria, cornejo, mercedes rus.jpg Cornejo reconoció "debilidades" en seguridad, aunque subrayó que los números son mejores a los de otras jurisdicciones Foto: Yemel Fil

Mencionó como un “atenuante” el contexto macroeconómico y el “mercado negro” que genera, principalmente de neumáticos, teléfonos móviles y de herramientas de trabajo en la ruralidad. “No damos abasto y pido disculpas por eso; es difícil cubrir amplias zonas de la misma forma”, se sinceró.

Asimismo, ponderó el trabajo en relación a la profesionalización de las fuerzas y la digitalización de los procedimientos policiales. Anticipó una fuerte inversión en software de identificación ciudadana a fin de prevenir y reprimir el delito “más eficazmente”.

Las críticas a la Justicia, el llamado de atención a los jueces y el rechazo a un proyecto de la Corte

El primer mandato de Cornejo se caracterizó por las reformas implementadas en el ámbito judicial, a fin de agilizar las causas y dar fin a procesos burocráticos. “La justicia actual es mejor que la de hace ocho años atrás ”, opinó. Sin embargo, recalcó que tal evolución no se traduce en un servicio óptimo.

“Hay muchas cosas por ajustar y tengo varias críticas en el fuero penal. A veces las reformas no son bien usadas. Se hacen muy pocas audiencias -todas en la mañana, cuando podrían también hacerse en la tarde y noche- y muchas fracasan, mayormente por responsabilidad de los jueces ”, reflexionó. Y pidió a la Corte poner mayor énfasis en esa asignatura.

Justamente desde el máximo tribunal nació tiempo atrás un proyecto con el cual mantiene disidencias: el “doble conforme” en el fuero penal, que sumaría una segunda instancia de revisión de los fallos, con el objetivo de disminuir las causas que llegan al Supremo. “Esa función la cumple la Corte y no estoy seguro que sea relevante, aunque estoy abierto siempre a modificaciones”, confió.

En tanto que destacó los “muy buenos resultados” de las oficinas de conciliación laboral y se comprometió a que desde el 1º de febrero comiencen a funcionar en el ámbito Civil. “Redujimos en un 50% los juicios laborales y buscamos lo propio en lo Civil. Eso es menos gasto para el Estado, menos impuestos para el sector privado, menos conflictividad”, puntualizó.

Alfredo Cornejo.jpg Las reformas en la Justicia han sido una de las improntas de la gestión de Cambia Mendoza en la Provincia Foto: Yemel Fil

La relación de Alfredo Cornejo con Javier Milei

El Gobernador reconoció el “éxito” de la Nación en la baja de la inflación y valoró la política económica del ministro Luis Caputo. Subrayó que muchas de las medidas implementadas eran necesarias, e incluso formaban parte del programa de gobierno de Juntos por el Cambio.

No obstante, observó que el primer año del mileísmo se ha orientado exclusivamente al equilibrio fiscal y “que el resto se dé por añadidura”. “Es condición necesaria, pero no suficiente para que Argentina crezca. Se necesitan reformas laborales y fiscales; y una relación con las provincias adecuada”, remarcó.

Alfredo Cornejo, Javier Milei, visita Mendoza septiembre 2024 Pese a algunas diferencias, Cornejo es uno de los principales aliados de Milei en las provincias Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Sobre ese último punto, insistió con el reclamo de consensuar el Presupuesto 2025 y atender los pedidos que -junto a otros mandatarios- elevó a Casa Rosada para -entre otras cuestiones- coparticipar con las provincias el impuesto al combustible y repartir los Aportes al Tesoro Nacional (ATN) no ejecutados.

“Son cuestiones que no generan déficit. No hay excusas para no dárselas a las provincias. No estamos pidiendo nada que afecte al plan de gobierno”, sentenció.

