El reclamo de Alfredo Cornejo a Milei: "¿Por qué te quedás con ese impuesto?"

Mientras el tratamiento del Presupuesto 2025 a nivel nacional se dilata por la estrategia del oficialismo bajo la excusa de tener minoría parlamentaria, el gobernador Alfredo Cornejo expresó cuáles son los puntos que él y sus pares radicales y del PRO le plantearon al presidente Javier Milei , que aún no da respuestas.

Entre esos pedidos, está el que se redistribuya el impuesto a los combustibles . "La mayoría se lo lleva el Gobierno nacional para hacer caminos o subsidiar el transporte", dijo Cornejo y aclaró que la Nación "se ha retirado de subsidiar transporte en el interior" y no está "financiando el Fondo Vial", del que forman parte rutas de Mendoza, como las rutas nacionales 40, la 7 , la 143 camino a San Rafael, la 188. "Al no invertir en eso se está quedando con esos recursos", cuestionó Cornejo.

"Lo que le proponemos es que se elimine o lo distribuya por el índice de Coparticipación" (46% les corresponde a las provincias). "Si no lo distribuís ¿por qué te quedás con ese impuesto?" , disparó.

En otro sentido, sostuvo: "Si eliminás la AFIP que se queda con el 1,9% de todos los recursos, quedate con menos y que el 0,4% sea coparticipable", sumó Cornejo.

Además, reclamó que se compense a las provincias por el impuesto al cheque. "Le estamos pidiendo que nos compense por la cláusula que firmamos en el Pacto Fiscal 18 de las 24 provincias y que el Gobierno Nacional no lo está haciendo", advirtió el gobernador mendocino.

Aseguró que esto "no afecta equilibrio fiscal, no afecta imprimir billetes, no afecta la reputación en mercados internacionales".

Sobre la recepción del Gobierno nacional de estas propuestas, señaló que "hasta aquí ha sido inflexible, no ha querido ceder y no ha querido tratar el Presupuesto".