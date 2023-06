Allanamiento Las Heras: "Tenemos persecución política", dicen desde la Municipalidad

L a normalidad del edificio municipal se vio alterada con este allanamiento y Ortiz, que es pareja del intendente Daniel Orozco habló y se despachó contra Cornejo. "Se allanó toda la Municipalidad, se impidió el paso a todos los empleados. Hoy se tenían que terminar de liberar los cheques para el pago del aguinaldo. Lo mismo pasó cuando nos fuimos del frente Cambia Mendoza , que no se pudo pagar los sueldos en tiempo y forma", aseguró.

"Desde que nos fuimos de Cambia Mendoza tenemos persecución política. Se filtró a la prensa datos de una denuncia a la que nosotros no tuvimos acceso porque está bajo secreto de sumario", dijo. " Creo que estamos viviendo unas horas muy oscuras de la democracia. Lamentablemente Martín Bustos fue el candidato más votado y creó una tendencia que va a ser más grand een seotemre y es lo que quierne evitar", dijo atribuyendo todo esto a una cuestión electoral.

"Es un atropello muy grande, un atropello institucional. No están midiendo con la misma vara nada. Hace dos meses me constituí como querellante en una causa por sabotaje porque antes de irse dos funcionarios cornejistas nos sabotearon el sistema y la causa no avanza", disparó Ortiz.

"Yo llamo a la reflexión y pido que la justicia actúe con la misma vara. Se metieron con el sueldo del empleado municipal, de la gente que tenía que hacer trámites", dijo y sumó: "Una persona atentó contra mi vida e hizo amenazas y estuvo festejando en el búnker cornejista", disparó.