Alineada a la Nación, Mendoza avanza en la adhesión al RIGI: qué impacto tendrá

La aprobación llegó luego de que YPF anunciara la decisión de instalar una planta de GNL en Río Negro y no en Bahía Blanca (Buenos Aires), precisamente porque la primera ya adhirió al RIGI. Esto agrandó las diferencias entre el gobernador Axel Kicillof y el gobierno de Milei. Este miércoles, el primer mandatario bonaerense aseguró que la medida se debió a "conveniencias técnicas y económicas" y no por no adherir al Régimen de Inventivos a las Grandes Inversiones.

A esto se suma el anuncio de las firmas BHP y Lundin Mining, dos empresas dedicadas a la minería en el mundo, que llegarán a San Juan para desarrollar dos proyectos.

Esto entusiasma a Mendoza por las oportunidades que podría generar, aunque advierten que el "atraso" en el que ha estado inmersa la Provincia respecto a industrias como la minería, llevará a que los resultados "tarden" un poco más de tiempo en verse.

Una vez que Mendoza adhiera a esta norma, deberá garantizar estabilidad fiscal; es decir que deberá mantener los impuestos durante 30 años: no podrá aumentar ni crear nuevos tributos para las empresas que adhirieran al RIGI.

Lo que destacan los defensores de este sistema es que se producirá un encadenamiento de las pymes locales que serán los proveedores de las grandes inversiones, la generación de empleo.

Los beneficios que otorgará el RIGI

Entre los beneficios del RIGI se destacan la reducción de la alicuota del Impuesto a las Ganancias al 25%, amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, devolución acelerada de saldos a favor del IVA plazos no mayores a tres meses, el pago de IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles, el 100% de impuesto de débitos y créditos bancarios como crédito en Ganancias.

Además, como beneficios aduaneros se destacan la exención de derechos importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos, y la exención derechos de exportación los primeros tres años.

En tanto, permite la libre disponibilidad divisas para exportaciones de 20% el primer año, 40% el segundo año, y 100% a partir del tercer año y el acceso a las divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.

Promete la estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años, la garantía de no afectación por normativas más gravosas.

Los requisitos para acceder son inversiones mínimas por 200 millones de dólares en alguno de los sectores contemplados. Estos proyectos deberán generar una cantidad mínima de nuevos empleos