Alfredo Cornejo: "Yo recomendaría no parar la obra pública"

El gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo , brindó este miércoles una entrevista en el canal A24 y se refirió a las propuestas del próximo presidente, Javier Milei. " Yo recomendaría no parar la obra pública ", aseguró.

" Juntos por el Cambio tiene que contribuir en la gobernabilidad. Lo tiene que hacer lo más unido posible, porque además si no no alcanzan los votos ", consideró.

El gobernador electo Alfredo Cornejo junto al resto de los mandatario de Juntos por el Cambio.

"La deliberación pública tiene que ser más sensata, más equilibrada, con mayor contenido. La dirigencia política va a tener que hablar bien claro sobre cómo resolver los problemas. Ese malestar social se le puede volver en contra a Milei", afirmó.

Por otro lado, habló acerca de la escalada de los precios. "Es probable que se corte el financiamiento porque el severo ajuste genera una menor recaudación en el corto plazo. Probablemente ocurra y hay que ver cómo se hace. La economía está ajustando por inflación. El tema es que deje de hacerlo por inflación y, de alguna forma, las reformas empiecen a dar resultados de contener la inflación en ocho, nueve meses. En menos de un año se tiene que ver un aumento del salario real", expresó.

Cornejo se refirió puntualmente a lo planteado por Milei sobre el desarrollo de la obra pública. "Parar la obra pública es para conseguir los objetivos del déficit fiscal, pero yo no recomendaría pararlas, sino acelerarlas. Por ralentizarlas están pagando redeterminaciones muy caras", sostuvo.

"Hay definiciones de él que no comprendo mucho. Yo conozco el sistema político chileno, no es claro lo de la obra pública. En Chile no es puramente con iniciativa privada", remarcó.