Los gobernadores de Juntos por el Cambio bancarán a Javier Milei

El encuentro duró más de tres horas . "Pretendemos también ser tomados en cuenta por el gobierno electo a la hora de definir políticas que afecten la gobernabilidad de nuestros distritos. No hacerlo, lleva a cometer graves errores como la determinación del candidato a presidente del oficialismo Sergio Massa respecto a modificaciones en la política tributaria que afectaron severamente los recursos de las provincias", sostiene el comunicado.

Tras el encuentro, Cornejo advirtió que "los meses que vienen van a ser difíciles, pero los que estamos atravesando son también difíciles". "Hay una demanda de reformas de la economía, fiscales, impositivas, que mejoren la economía, que la hagan crecer. La forma de implementar esas reformas está en discusión", agregó y evitar cuestionar al futuro presidente.

Además, cuestionó a la actual gestión y su "campaña del miedo". "En Mendoza está parada la obra pública nacional. No vamos a entrar en debate de esa campaña del miedo que se instaló. (Milei) No ha desarrollado ninguna medida todavía, solo ha hecho declaraciones", agregó el mendocino. "El programa está en formulación, veremos", señaló.

"La situación de la economía es pésima, la alta inflación genera conflictividad social por lo que implica. Esperamos con mucha esperanza que el Gobierno futuro modifique la economía", sentenció Cornejo.

"Creemos que nuestro papel es contribuir al cambio y apostar políticamente a JXC e interactuar con el gobierno nacional desde ah í" y aclaró: "Las contribuciones de funcionarios a un posible gobierno son personales. No las negamos ni las castigamos, no le ponemos ningún veto, pero no ofrecemos desde la coalición ningún funcionario".

En tanto, Ignacio Torres fue el otro vocero y sostuvo: "En Argentina hubo una elección y tenemos dos opciones: hacer futurología y sembrar terrorismo para que a este gobierno le vaya mal, como algunos quieren hacer; o parar la pelota, levantar la cabeza, poner un manto de sensatez y darle tiempo al Gobierno para por lo menos conocer el equipo de gobierno, que haya una agenda de desarrollo para poder estudiar. Como gobernadores electos queremos llevar certidumbre".

"Hay cosas que se dijeron en la campaña que no necesariamente van a ser parte de una agenda", agregó el chubutense.