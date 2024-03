Alfredo Cornejo ratificó su respaldo a Milei: "Hay que apoyar el DNU"

"Repasamos los temas, pero no hay precisión porque todavía el Ministro Interior no tiene el proyecto de ley que va a enviar al Congreso y no tiene más precisiones sobre el pacto del 25 de Mayo de los que ya anunció el Presidente en sus 10 puntos en la Asamblea Legislativa. Así que no tenemos mucho más para decir justamente sobre ese tema", destacó el gobernador.

Alfredo Cornejo y su apoyo al DNU

Cuando fue consultado sobre la postura de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio respecto al DNU, aseguró: "Estamos coordinando, tenemos reuniones periódicas, estamos coordinando esta etapa nueva de la Argentina, y a los 10 los veo con predisposición a acompañar este cambio de modelo económico".

"Entre los 10 hay posiciones diferentes con lo que se plantea en la ley ómnibus, hay diferencias con el gobierno nacional, pero no hay ningún ánimo de oposición por la oposición misma, sino de acompañar este cambio de modelo", aseguró.

Y se arriesgó: "Yo creo que hay que apoyar el DNU", a la vez que advirtió que "hay algunas cosas del DNU que podríamos sacar por ley perfectamente, como el capítulo laboral, tanto en Diputados como en Senadores, creo que puede tener aprobación, y eso despejaría mucho los temas laborales".

"Yo tengo una mirada sobre el país, que creo que la tenemos los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio: que el equilibrio fiscal es un objetivo imprescindible, que es condición sine qua non, pero no suficiente. Se requieren reformas fiscales, se requieren reformas laborales, se requieren distintas reformas que tienen que pasar por el Congreso, por cláusulas constitucionales, para dar seguridad jurídica y demás, y que hay que buscar el consenso para esas reformas. Hay que reformar la relación entre el fisco y los contribuyentes, es decir, la impositiva. No podemos seguir con este tipo de impuestos, muchos de ellos distorsivos. Una simplificación impositiva debe pasar por el Congreso, la relación entre el fisco y los contribuyentes debe ser mucho más ágil, mucho más expedita", sostuvo Cornejo.

Qué espera del radicalismo sobre el "Pacto de Mayo"

"Yo quiero que mi partido conecte con nuestros simpatizantes, y la mayoría de nuestros simpatizantes quiere que a este gobierno le vaya bien, pero no por el gobierno en sí, sino porque la Argentina no puede perder cuatro años más de esta larga decadencia, deterioro social que nos hace cada vez más pobres", advirtió Alfredo Cornejo.

"Lo mejor que puede hacer el radicalismo es conectar con sus simpatizantes. Si estamos enredados en una discusión de dirigentes radicales con algún prejuicio ideológico sobre las formas y demás, podemos estar perdiéndonos de conectar con buena parte de la Argentina que quiere un cambio de modelo económico, que apoya un cambio de modelo económico, que como cualquier ciudadano no tiene la obligación de tener claro cuáles son los instrumentos específicos de ese cambio de modelo económico, pero sí creo que debe ser bueno, en la dirección que pide la mayoría del pueblo argentino y como toda la mayoría del pueblo argentino", sostuvo el gobernador.

Sobre el debate del DNU

Victoria Villarruel convocó a una sesión especial en el Senado para tratar este jueves el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei, que desregula la economía y que modifica más de 300 leyes.