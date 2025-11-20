Alfredo Cornejo compartió un panel con Axel Kicillof y Rogelio Frigerio en Buenos Aires.

El gobernador Alfredo Cornejo se encontró este jueves con otros mandatarios, como Rogelio Frigerio , de Entre Ríos, y Axel Kicillof , de la Provincia de Buenos Aires, en un evento para jóvenes organizado por Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde llamó a las nuevas generaciones a formarse en gestión pública. "No alcanza con discursos motivacionales", afirmó.

Cornejo participó del cierre de la sexta edición del programa Gestión para el Desarrollo, impulsado por el CFI, orientado a jóvenes de todo el país, realizado Goldcenter Eventos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los gobernados hablaron sobre los desafíos del desarrollo argentino, el rol de la dirigencia y la importancia de la profesionalización.

“Me niego a pensar que estos 42 años de democracia son responsables de que la Argentina no se haya desarrollado. No ha sido culpa de la democracia, sino de administrar mal lo público y de no tener proyectos consensuados de largo plazo”, señaló Cornejo sobre la crisis que el país atraviesa hace décadas.

El Gobernador también desarrolló una comparación regional con Chile y Uruguay, países que hace décadas tenían indicadores por debajo de Argentina y lograron establecer con el tiempo modelos de desarrollo más allá de los cambios de gobierno.

“Yo estoy convencido de que, en democracia, siguiendo las reglas de la libertad política, la competencia de proyectos y los principios republicanos, se puede desarrollar la Argentina y generar beneficios para las grandes mayorías populares”, sostuvo.

Profesionalizar la política

En su exposición, Cornejo destacó que la Escuela de Gobierno para el Desarrollo promueve precisamente la reflexión sobre esos consensos básicos. El mandatario señaló que el país requiere una dirigencia con formación sólida, vocación de servicio y profesionalismo, alejada de personalismos o improvisaciones. Remarcó que los proyectos de una provincia o de un país “no pueden depender del voluntarismo ni de coyunturas electorales, sino de ideas claras y de dirigentes capaces de sostenerlas en el tiempo”.

En otro tramo de su presentación, explicó que el desarrollo exige “profesionalizar la política” no en el sentido de convertirla en un modo de vida, sino de asumirla como un servicio público con rigurosidad técnica y ética. “Necesitamos dirigentes que tengan claras las ideas, no chambones que solo buscan poder sin programa ni propuestas”, afirmó.

En el tramo final, reflexionó sobre la necesidad de que quienes se incorporen a la gestión pública —provenientes o no del ámbito político— se formen y profesionalicen. “La juventud tiene su papel, pero no alcanza con discursos motivacionales. Se necesita profesionalismo en serio y objetivos claros”, planteó.

Encuentro de gobernadores

Por su parte, Frigerio planteó que Argentina necesita construir un consenso básico sobre el rumbo, basado en la cultura del trabajo, el esfuerzo y la generación de oportunidades para el sector productivo. “Tenemos que construir juntos ese camino al desarrollo, ese norte que nos permita que la política sea un instrumento real para mejorar la vida de la gente”, afirmó.

Kicillof, en tanto, remarcó que la provincia de Buenos Aires necesita un modelo que agregue valor local a los recursos naturales y que potencie el trabajo argentino. “El desarrollo no es solo generar riqueza: es industrializar, es agregar valor, es garantizar que esa riqueza se transforme en bienestar para nuestro pueblo”, sostuvo el gobernador bonaerense.

A su turno, el gobernador de Jujuy destacó la transformación de la matriz productiva jujeña hacia la minería y las energías renovables, lo que exige nuevos conocimientos y capacidades técnicas. Mencionó especialmente la planta solar de la Puna, a 4.200 metros de altura, como un ejemplo del nuevo perfil económico provincial. “Argentina tiene un gran futuro y ustedes son parte de ello”, comentó.