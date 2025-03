Alejandro Molero y la coparticipación: "Si no tendemos a equilibrar los esfuerzos, flaco favor le hacemos al contexto provincial"

Embed - VOCES DE GESTIÓN - Programa 03 - Alejandro Molero, Intendente de General Alvear

- ¿Cómo fue la transición entre la gestión anterior y la actual?

Muy ordenada. Que sea el mismo color político nos permitió que un par de meses antes empezáramos a ensamblar equipos y trabajar de forma ordenada.

- ¿Qué complicaciones hubo en el primer año de gestión?

Los primeros días de gestión, el Gobierno nacional daba cuenta de un cambio de formas, que tenía que ver mucho con la obra pública, con los recursos coparticipables. Eso fue un cimbronazo muy grande. Históricamente hubo planes de vivienda, redes de gas, de agua potable, cloaca financiado por el Gobierno nacional y obras de infraestructura como rutas. General Alvear tiene una particularidad que es que las cruzan dos importantísimas rutas nacionales y el estado de estas impacta no solo en la transitabilidad, sino en la prevención de accidentes. Se abandonó todo y tuvimos que reinventarnos para que, con menos recursos, ver cómo sacábamos adelante el primer año de gestión.

- En cuanto a obra pública nacional, ¿la complicación principal fue el mantenimiento de rutas o hubo proyectos frenados?

No había obra pública financiada por la Nación. Se habían terminado algunas en una barriada muy grande del departamento. Lo que uno tenía en su cabeza es que podía viajar a Buenos Aires a conseguir cosas para el departamento.

Siempre que se iba a Buenos Aires, en cada subsecretaría se conseguían herramientas: desde una Traffic para discapacitados hasta obras de infraestructura como nuestro polideportivo cubierto. Ningún área del Gobierno nacional ahora está asistiendo a los municipios.

- ¿Qué proyecciones hay para el 2025?

Estoy convencido que va a haber un fuerte impacto de obra pública. Por un lado, la financiada por los Fondos de Resarcimiento. Hay cerca de 60 mil millones de pesos en obras entre rutas, ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, obras de agua potable, un polideportivo en Bowen, obras de asfalto, construcción de colegios, la universidad cooperativa en obra. Se va a acompañar con proyectos de obras privadas que también tendrán impacto.

- En 2024, uno de los principales temas de debate fue la lucha antigranizo. ¿Qué perspectivas hay de acá en adelante?

El primer desafío es mostrar que es efectiva, eficaz y científicamente. Lo que ha atentado contra la lucha antigranizo es que no se tienen mediciones científicas serias. Tenemos que ir a un análisis y en eso estamos trabajando. Hay cámaras y dispositivos en las aeronaves que nos van a dar información para ese debate final.

Si es efectivo, esperamos poder lograr el financiamiento a través del gobierno de la Provincia. Hay varias alternativas, para las cuales hay que legislar y estaremos dando el debate. El aporte de los vecinos era por única vez y, más allá de agradecer el esfuerzo, termina en diez meses.

- Hace poco se realizó un nuevo Congreso Municipal y se comienza a rediscutir la coparticipación. ¿Cuál es la postura de General Alvear?

Creo que modificar la ley de coparticipación con modificaciones trascendentales va a ser imposible. Es una cuenta que tiene que dar cero y nadie quiere perder. Ninguno está dispuesto a ceder y todos tienen sus argumentos y son válidos.

Sí vamos a ser capaces de llegar a un entendimiento que tiene que ver con premios y castigos a administraciones eficientes, eficiencia en la prestación de servicios. Hay un consenso medio generalizado que los municipios bien administrados y eficientes, el coeficiente tiene que premiarlos.

Después, hay una discusión remanida que terminó dando una ley de coparticipación que es mucho peor que la que se modificó en su momento. Los departamentos del sur mendocino son los más grandes de extensión.

Hay que discutir cuál es la eficiencia y por dónde tiene que pasar el desarrollo: si vamos a seguir trabajando todos los mendocinos para que la tierra prometida sea Luján y vamos a llevar rutas, autopistas, metrotranvía y servicios, la verdad que todos vamos a querer ir a vivir ahí.

El oasis sur es el único que puede explotar económicamente en la provincia porque tiene miles y miles de hectáreas cultivables y fértiles, tienen distintas realidades de clima, tiene potencial turístico, tiene un desarrollo de petróleo y minería y una potencialidad exponencial. Si no tendemos a equilibrar los esfuerzos, flaco favor le hacemos al contexto provincial.

- En 2025 habrá elecciones. ¿Qué expectativas hay para ese escenario?

No tenemos certezas aún. Se escuchan voces de que las elecciones podrían ser en marzo, abril del 2026. En ese escenario, en Alvear, estamos trabajando con todas las fuerzas del frente. En adelante se verá cómo se arman los dibujos.

- ¿Cambia Mendoza tiene espacio para hacer una alianza con La Libertad Avanza?

No me cabe la menor duda. Hay que ser pragmáticos. Somos los que adherimos a un cambio radical en la Argentina y que sabíamos que había que modificar cosas estructurales del Estado. En el medio, hay grises y discusiones. No estamos de acuerdo en varias políticas implementadas…

La macroeconomía está funcionando bien. Lo que se hace con los adultos mayores no lo acompañamos, la relación con las provincias y no quiero entrar en lo personal. Se pueden bajar mensajes fuertes sin faltarle el respeto a nadie.

Hay que trabajar muchísimo en la micro. Si en la sociedad no inyectamos rápidamente dinero, si las pymes no comienzan a trabajar, si el comercio no se revitaliza, si el campo no genera riqueza, tenemos la macro ordenada pero la gente sufriendo.

- ¿Qué mensajes le dejarías al gobernador Alfredo Cornejo y al presidente Javier Milei?

Hay muy poco para decir en público a Cornejo de lo que se le dice en privado. Tenemos un gobernador que ha transformado Mendoza. Tomó una provincia prendida fuego en 2015 y la puso de pie, le dio institucionalidad y hoy, todas las provincias quieren ser Mendoza y la República Argentina quisiera ser Mendoza. Lo que no estamos de acuerdo, la discutimos acaloradamente pero esas discusiones quedan en privado.

En cuanto al Presidente, creo que con ese personalismo y ese personaje que sedujo al electorado argentino, ha hecho transformaciones que la política tradicional no la hubiese hecho al menos en un proceso tan corto de tiempo.

Viene otra etapa en la Argentina que es de mayor serenidad. Es un país que se está estabilizando y saliendo al mundo. Hay que celebrar tratados de libre comercio con la mayor cantidad posible de países. Sabemos que es un tiempo bisagra.