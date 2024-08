Alberto Fernández reconoció violencia verbal, pero no física: "Nunca he golpeado a una mujer"

“Yo sigo diciendo lo mismo. Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva ”, afirmó el ex mandatario.

Ratificó el comunicado que envió la semana pasada y afirmó: “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer”. Cuando se le preguntó qué sucedió en la foto “del ojo” (de Fabiola), respondió: “Se lo voy a contar a los jueces”.

Fernández repitió que la denuncia de Yañez es falsa y cree que lo denunció porque “alguien la incentivó con otros fines”.

“Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar”, añadió.

Qué dijo Alberto Fernández sobre los chats en los que Fabiola lo acusa de golpeador

El exmandatario negó la responsabilidad por las lesiones de las fotos, pero se difundió un chat donde Yañez dice que le había pegado las últimas tres noches y su respuesta fue: “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”. Fernández, preguntado por si ese chat existió aseguró: “No lo sé, porque de mi celular desaparecieron todos los chats del 2022 y del 2023 con Fabiola”.

chats alberto fabiola 02.png Los chats que Alberto Fernández dice que desaparecieron de su celular

“No lo sé, pero no los tengo”, respondió cuando los periodistas cuestionaron cómo pudieron desaparecer esos chats. “Los chats con Fabiola desaparecieron. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado”, añadió.

Asimismo, rechazó que la acusación de Yañez en ese momento sea cierta. “Yo no la golpeé. También sé en qué contexto lo dijo Fabiola. Y por eso mi respuesta: no le digo “perdón porque te golpeé tres días”. Le digo ‘me siento mal, pará’”.

Más allá del registro del celular, sobre los golpes de los que lo acusa Yañez en ese momento, Fernández contestó: “No le estoy diciendo que eso es cierto. En muchas ocasiones he pasado por situaciones casi de asfixia personal por las circunstancias que me tocaba vivir”.

alberto fernandez.jpg Alberto Fernández brindó una entrevista al diario El País y negó los hechos que denunció Fabiola Yañez Foto: NA

“No tengo la menor idea de cuándo fue”, replicó al ser consultado sobre esa noche. “El hecho es muy trascendente y no quiero eludirlo. Pero esto apareció en un chat de mi secretaria (María Cantero) con un mensaje de Fabiola a ella y no entiendo por qué no apareció antes. Si no se hubiese secuestrado ese teléfono, no estaríamos hablando de estas cosas”.

No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando

Pese a que lo acusaba de pegarle, Fernández no parecía consciente de que Yañez lo podía denunciar: “Sé en qué situación personal estaba ella y no quiero exponerla públicamente. Para dar respuesta a esa pregunta tendría que contar cosas que no debo contar en los medios. No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando. Los recibí a ustedes para decirle a los ojos que no he sido autor de ninguno de esos hechos”.

En cuanto a la existencia de violencia verbal, ante la negativa suya de que existió física, el exJefe de Estado manifestó: “Uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo”. “Si eso fuera así, yo también lo padecí”, agregó. "Nosotros, como toda pareja, tuvimos discusiones. Algunas más vehementes y otras menos vehementes", consideró.

El presunto incentivo y la respuesta a Cristina Kirchner

Ante la repregunta de los periodistas respecto a si considera que él fue víctima de violencia, Fernández planteó: “No sé si la palabra es violencia. Lo que sí digo es que en nuestros años de convivencia hubo momentos en los que sufrí muchas situaciones que me tocaron vivir y no se las quiero atribuir a Fabiola”.

“No se llega (a esta instancia) por una denuncia de Fabiola. Se llega porque lo encontraron en un chat y Fabiola primero dice que no quiere promover la acción penal y luego cambia”, añadió.

En ese sentido, declaró que “hay alguien que ha incentivado” a Yañez a denunciar “y hay un aprovechamiento político del Gobierno (de Javier Milei)”.

Alberto fernandez cristina fernandez de kirchner bunker fdt paso2021 - 490516 Alberto Fernández le respondió a Cristina Fernández de Kirchner

Respecto a las afirmaciones de Cristina Fernández de Kirchner, quien tuiteó que "no fue un buen presidente" y que las fotos de Fabiola “no sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana”; Alberto sostuvo: “No comparto la mirada que tiene de mi Gobierno y del que ella también fue parte. Y me sorprenden sus afirmaciones en cuanto a lo que se difunde en los medios cuando ella ha sido víctima de los medios".

"Mucho más cuando siempre contó con toda mi solidaridad y acompañamiento frente al linchamiento mediático que padecía. Reitero que no he sido el autor de ninguna golpiza”, completó al respecto.

Qué declarará Alberto Fernández ante el juez Ercolini

Si bien rechazó adelantar algunos de los puntos centrales del testimonio que brindará ante la Justicia Federal (la causa recayó en Julián Ercolini), Fernández señaló que cuenta con “muchos testimonios de gente que ha visto cómo fue la vida en Olivos en esa época”, la que calificó de “muy difícil”.

En cuanto a los hematomas en las imágenes que se viralizaron sobre Fabiola Yañez, indicó que "para poder explicar y poder sacar a la luz las dudas que ustedes (por los entrevistadores) tienen, tengo que hablar de cosas de las que no quiero hablar, que quiero hablar solo ante un juez y menos de una persona que demuestra fragilidad”.

Respecto a la acusación de Yañez en los chats sobre “me zamarreaste, mirá cómo tengo el ojo”, afirmó que "muchas veces tuvimos problemas de otros tipos". Y reiteró: "Se me hace muy difícil porque tengo que entrar a explicar otras cosas que directamente se vinculan con su intimidad”.

"Es un tema muy delicado que directamente afecta a la mamá de mi hijo. Por encima de cualquier diferencia yo quiero preservar su integridad. Hablaré ante el juez, no para que esto se convierta en una suerte de carancheo mediático”, planteó, en relación a las versiones que gente de su círculo dejó trascender, sobre una supuesta adicción de Yañez.

Fuente: Diario El País de España