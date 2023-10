Alberto Fernández firmó el decreto del pliego de la jueza Figueroa

El conflicto se produjo luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desafiara la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar jubilada a la jueza Figueroa. En este sentido, incluyó el tratamiento del pliego para que la magistrada siga en su cargo cinco años más, es decir, hasta los 80 años de edad.

Si bien los senadores de las distintas fuerzas políticas acordaban sobre 32 pliegos, el de la jueza Figueroa no iba a llegar a ningún acuerdo, por lo que, desde el bloque de Juntos por el Cambio, lograron tratarlo aparte.

Luego de dos horas de debate, el gobernador electo por Mendoza, Alfredo Cornejo, habló sobre la situación de la jueza Figueroa y apuntó contra el Frente de Todos y, especialmente contra Cristina Fernández de Kirchner.

"En estos dos años en el Senado me he preguntado si vale la pena dar argumentos técnicos, porque no se escuchan y no se quieren escuchar. Pero me hago la primera pregunta y me encantaría que estuviese acá la vicepresidenta de la Nación para decírselo en la cara. Debería poner la cara", inició Cornejo.

Y agregó: "Cristina Fernández de Kirchner debería poner la cara y estar aquí porque ella es la que ha forzado esta situación vergonzosa de someter a este cuerpo y a las instituciones a una cosa abstracta, a una pelea inútil. Cristina tenés que dar la cara porque esto es una tozudez tuya, terminá de someter a los argentinos a tus problemas".

Pese a que el pliego de la jueza Figueroa resultó en un empate, la decisión de la votación quedó en manos de Claudia Ledesma Abdala, quien presidía la sesión. En ese reñido contexto y con 36 votos a favor (y 35 en contra), el kirchnerismo logró aprobar el pliego que permitirá que Figueroa continúe en el cargo hasta sus 80 años.