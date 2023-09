Alfredo Cornejo furioso en el Senado: "Cristina tenés que dar la cara"

Una de las primeras en hablar fue la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien pidió que Figueroa siguiera en su puesto: "No existió ni una sola oposición a su postulación, ni una observación, cuando vino a la audiencia". Sin embargo, destacó que la Corte se entrometió "con prerrogativas que son exclusivas del Senado".

Anabel fernandez sagasti, Senado - 517373 Pliego de jueces: la oposición le recriminó "el tono" a Fernández Sagasti Foto: Prensa Senado de Argentina

"Con otros jueces hemos votado para que sigan en su cargo, como el caso de Silvia Mora, hubo casos de que ocho meses después hemos dado la aprobación, espero que los colegas senadores acompañen estos 33 pliegos que hace mucho que están esperando", agregó.

Cornejo contra Cristina

Tras más de dos horas de debate, el gobernador electo por Mendoza, Alfredo Cornejo, habló sobre la situación de la jueza Figueroa y apuntó contra el Frente de Todos y, especialmente contra Cristina Fernández de Kirchner.

"En estos dos años en el Senado me he preguntado si vale la pena dar argumentos técnicos, porque no se escuchan y no se quieren escuchar. Pero me hago la primera pregunta y me encantaría que estuviese acá la vicepresidenta de la Nación para decírselo en la cara. Debería poner la cara", inició Cornejo.

Y agregó: "Cristina Fernández de Kirchner debería poner la cara y estar aquí porque ella es la que ha forzado esta situación vergonzosa de someter a este cuerpo y a las instituciones a una cosa abstracta, a una pelea inútil. Cristina tenés que dar la cara porque esto es una tozudez tuya, terminá de someter a los argentinos a tus problemas".

Las palabras del gobernador electo generaron enojo por parte de los integrantes del Frente de Todos, quienes comenzaron a gritar. Sin embargo, Cornejo continuó exponiendo.

"El fallo Schiffrin fue categórico y la Jueza Ana María (Figueroa) nunca lo cuestionó. Dijo 75 años y si no tiene aprobación, a su casa, jubilada. No dijo 'hasta que cumpla 76'. Dejen de argumentar cosas que no tienen sentido. O no estudian, o tienen mala fe", expresó Cornejo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCxwNBQ5peiU%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABOzqwuEOTOD3Hn6MF5zhXpInJZA5uYpZC3RM8N88xjd7dhLe4EIueC0Auv2j4jpniAPhyVVjVlOYKKr48q8ufnq98dPQztb2knJt6RAbyo0DNtuda8oPnYaBtqN86eLFB0cTs31jo09etG6ZCSKoeB1TX3dpnIrBOIMZAZAyva2P37KZCFMeoUA9b4UoQZDZD View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

En medio del tenso discurso, Cornejo trajo a colación el caso de Santiago Maldonado para ejemplificar la situación que se definía en el Senado. "Siguen diciendo que lo desapareció o mató la Gendarmería y 53 peritos dijeron que se ahogó. Lo dijo la Corte, la Justicia, los investigadores". En ese contexto, pidió al Frente de Todos que "se hagan cargo" y "respeten las normas de convivencia".

"Ahora dicen que las explicaciones de que estas elecciones fueron un golpe a la dirigencia política. Que todo el problema de legitimidad que estamos teniendo es resultado de que no aprobemos a Figueroa. Por favor, el resultado de este proceso es el relato mentiroso anticapitalista que formaron en estos 20 años".

Y continuó: "Quieren explicar la deuda por los cuatro años que no han gobernado y han emitido más deuda con el Banco Central, con el sector privado que en el gobierno anterior. Dejen de negar la realidad porque eso no los va a reconstruir. Cada vez sacan menos votos, a ver si se han dado cuenta, están perdiendo las elecciones en casi todas las provincias".

"La segunda es para ustedes", dijo Cornejo mientras observaba a los senadores del Frente de Todos. "¿Por qué apoyan a Cristina en esta salvajada? ¿No les da cosita, no les hace ruido en la cabeza estar dando una pelea por una mujer que tiene 75 años y que debería estar jubilada?", finalizó.

De la misma manera, la senadora Mariana Juri consideró que el kirchnerismo "eligió la foto que mejor los representa y que los argentinos más rechazamos: la búsqueda obsesiva de la impunidad para Cristina Kirchner con la prórroga de la ex jueza Ana María Figueroa, mientras el país acumula 18 millones de pobres".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmariana_juri%2Fstatus%2F1707504487118602696&partner=&hide_thread=false Con esta sesión, el kirchnerismo eligió la foto que mejor los representa y que los argentinos más rechazamos: la búsqueda obsesiva de la impunidad para Cristina Kirchner con la prórroga de la ex jueza Ana María Figueroa, mientras el país acumula 18 millones de pobres. pic.twitter.com/BHptN8dZH6 — Mariana Juri (@mariana_juri) September 28, 2023

Pese a que el pliego de la jueza Figueroa resultó en un empate, la decisión de la votación quedó en manos de Claudia Ledesma Abdala, quien presidía la sesión. En ese reñido contexto y con 36 votos a favor (y 35 en contra), el kirchnerismo logró aprobar el pliego que permitirá que Figueroa continúe en el cargo hasta sus 80 años.