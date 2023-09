Agustín Rossi en San Rafael: "Hay que construir un Estado con políticas eficientes"

El jefe de gabinete de ministros destacó la iniciativa de los "puntos digitales" . "Permiten generar condiciones para que la tecnología y los accesos a las nuevas tecnologías lleguen a la mayor cantidad de argentinos. Para territorializar esa política es importante encontrar municipios como este , con un intendente sensible y motivado por este tipo de iniciativas para poder implementarlo y llevarlo adelante", expresó.

En ese sentido, sostuvo que "hay pueblos que no tienen ningún tipo de conectividad" y resaltó que el Gobierno ubicó los satélites y la fibra óptica. "Sirve para que se incorporen y no estén aislados. No hay que dejar que los pueblos pequeños languidezcan con el paso del tiempo. Muchas de esas localidades se pueden desarrollar a partir de la tecnología del conocimiento", manifestó.