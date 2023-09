Adriana Cano: "Somos los que más reflejamos la identidad lasherina"

Lo vengo construyendo hace mucho tiempo . No fue una decisión de un momento, hace mucho tiempo dijimos que jugábamos. También es porque somos parte de un espacio provincial en el que se habilitó la posibilidad de que seamos candidatos. Fuimos dos (junto a Carlos Gallo) dentro de la lista de Omar Parisi y Lucas Ilardo. Pedimos participar para mostrar la fortaleza, porque sino siempre se gana en los cierres y no en el territorio. Creíamos que era el momento ideal.

Las Heras, frente al abandono, frente al desorden y al caos total, me parece que nuestra idea de gobierno viene justamente a saldar esa deuda del desorden, de la corrupción, de la falta de transparencia, pero, sobre todo, del tema del desarrollo.

Es el departamento que, sin duda, tiene el mayor potencial de crecimiento de todo el Gran Mendoza. Ha faltado una decisión política seria de utilizar todo lo que tenemos - el aeropuerto, el parque industrial más extenso, la ruta sanmartiniana, Alta Montaña, etc. - para generar desarrollo genuino.

Adriana Cano, candidata a intendente, septiembre 2023.jpg La candidata a intendenta de Las Heras por el Frente Elegí, Adriana Cano, contó su plan de gobierno y las expectativas para estas elecciones 2023. Foto: Yemel Fil

- ¿Qué propuestas tenés para el departamento?

Omar (Parisi) siempre dice que tenemos petróleo pero no somos petroleros, tenemos ganadería pero no somos ganaderos. En Las Heras pasa lo mismo: tenemos turismo y no somos un departamento turístico; tenemos desarrollo ganadero; tenemos desarrollo agrícola en Uspallata. No hay una unidad de acción para esos temas.

Actualmente es hasta tragicómico. Tenés 180 funcionarios, uno es de Asuntos Espaciales y otro es Director de Merendero y Comedores. Evidentemente, tu eje de política para el desarrollo del departamento no está. Las Heras es el departamento en el que todos dicen que solo vas a dormir, porque consumimos en otro lado, compramos en otro lado y laburamos en otro lado.

Hoy en día, el municipio hasta cobra las capacitaciones. Entonces ¿cuál es tu rol como vínculo? El municipio se ha puesto en un papel que es el empleador de los lasherinos. Va a llegar un momento en el que no van a poder emplear a los 200.000 lasherinos.

Queremos vincular cooperativas que no sean subsidiadas por nosotros, pero que sí sean una posibilidad. Tampoco podés decir que no tenés competencia en seguridad y mirar al costado, cuando has llenado de fotomultas en el departamento.

- ¿Qué análisis hacés de la actualidad del municipio?

Hubo una ruptura del contrato electoral. Vino (Alfredo) Cornejo y trajo a (Daniel) Orozco de la mano. Dijo que iba a cambiar Las Heras frente a, como dijo Orozco en 2015, "la corrupción que reina en Las Heras). La política era pobreza cero y droga cero y lo que ha crecido la droga en los barrios del departamento es muy fuerte.

No se han cumplido ninguna de las metas, no han desarrollado ningún punto. Ya ni siquiera cumplen la prestación de servicios básicos. Nos estamos preparando, porque no sabemos qué vamos a recibir y no han hecho ni la rendición semestral. Nosotros vamos a crear la Secretaría de Anticorrupción, Transparencia y Control de Gestión para trabajar con vinculación a universidades nacionales y fundaciones, y que no tenga ningún vínculo económico con el municipio.

Después, hay que recuperar la confianza del vecino. No es que nosotros decimos "no los quieren a ellos". No, no quieren a la política. Pero tenemos propuestas concretas en temáticas que claramentas son problemáticas del vecino y la vecina.

- ¿Cómo salió parado el peronismo luego de la interna de las PASO?

Tuvimos seis candidatos y se ordenó. Fue una campaña muy respetuosa. Movilizó mucho al peronismo y a las bases y se demostró que si el peronismo no está unido no teníamos chances. Se sumaron equipos de trabajo de todos los precandidatos.

Tenemos que ser autocríticos en lo que hicimos mal en su momento y volver a reconstruir un departamento que hoy está en el piso. Vamos a tener que refundar en todo sentido: económico, en servicios hasta inclusión. Tenemos que hablar mucho menos y hacer mucho más para, repito, generar esa confianza del vecino con la institución.

Muchos me dicen que soy demasiado fanática del departamento, pero amo Las Heras, vivo y me crié en Las Heras. A los lasherinos nos gusta que quien esté sea alguien que conozca, que sepa lo que padecemos, que tenga los mismos sueños. Somos los que más reflejamos la identidad lasherina.