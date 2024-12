Accidentes alta montaña: Cornejo admitió que la ruta 7 "no tiene inversión hace muchos años"

Los accidentes viales que ya se cobraron varias víctimas fatales en la Ruta Nacional 7, en la alta montaña, hacia Chile; sacaron a la luz varios aspectos que forman un combo fatal: manejo imprudente, mal estado de la ruta, una enorme cantidad de autos con turistas que apuestan a los bajos precios en el país trasandino, los precios del turismo en la provincia de Mendoza; entre otros. Ante esto, no hay respuestas todavía. Y aunque el propio gobernador Alfredo Cornejo adelantó que ofrecerá una colaboración a la Nación (quien tiene potestad sobre esta ruta), no soluciona la cuestión de fondo. "No es una ruta fácil", advirtió Cornejo.