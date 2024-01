A rey muerto, rey puesto: quién reemplazará a Guillermo Ferraro

El ex ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, ya tiene reemplazo.

"Necesitamos la coordinación y que la famosa frase, no hay plata, podamos que quede bien claro en todos los casos. Economía absorbe, en la práctica, a Infraestructura. El ministro (Luis) Caputo tendrá más actividad y más responsabilidad" , dijo la funcionaria en declaraciones radiales.

Al respecto, Mondino negó que exista "una crisis" en el Gabinete del presidente Javier Milei: "No hay crisis, seguimos trabajando juntos. Es una cuestión de reducción de costos" , insistió.

Luis Caputo.jpg El Ministerio de Infraestructura estará bajo la órbita del Ministerio de Economía, comandado por Luis Caputo. Foto: NA

La reacción de Javier Milei en las redes sociales tras haber echado a Ferraro

El presidente le dio "me gusta" en X (ex Twitter) a algunos posteos en referencia a su ex ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. El mandatario es un ferviente usuario de sus redes sociales, en especial X, debido a su amistad con su creador Elon Musk.

Luego de haberle pedido a Ferraro que abandone el cargo, Milei le dio "me gusta" a un mensaje de la cuenta "Lideres Libertarios", que destacó sus instrucciones de "socializar los costos de la ley" a los gobernadores.

"Milei dijo 'si no aprueban la ley bases dejó a los gobernadores sin un peso’. Hay que hacerle una estatua. Motosierra Masterclass", fue el tuit que recibió el aval del presidente.

Sin emitir declaraciones y aún sin anuncio oficial, el jefe de Estado también respaldó el comentario que publicó otro usuario de X, que lleva el nombre de "Osvaldo Beto Mendeleiev" en el que anticipó que "el Ministerio de Infraestructura dejará de existir y pasará a ser secretaría bajo la órbita de (Luis) Toto Caputo, super Ministro de Economía".

Fuente: NA