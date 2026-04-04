5 de abril de 2026
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Luján de Cuyo

Volcó un camión en Luján de Cuyo y el conductor dio positivo de alcohol

Un camionero alcoholizado volcó en plena madrugada en Luján de Cuyo. Conocé todos los detalles en esta nota.

Volcó un camión en Luján de Cuyo y el conductor dio positivo de alcohol

Volcó un camión en Luján de Cuyo y el conductor dio positivo de alcohol

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de la 01:17, un conductor en estado de ebriedad protagonizó un vuelco con su camión. El accidente ocurrió en la intersección de calles Terrada y J.J. Paso, en la zona de Carrodilla, Luján de Cuyo.

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Así terminó el camión tras el vuelco en Luján de Cuyo

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¿Qué se sabe del vuelco del camión en Luján de Cuyo?

Según informaron fuentes oficiales, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un camión volcado y la posible presencia de una persona atrapada.

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Al arribar al lugar, el personal policial constató que se trataba de un camión marca Renault con tráiler, el cual se encontraba volcado y presentaba pérdida de combustible. De inmediato asistieron al conductor (M. S., de 42 años), quien no presentaba lesiones.

Asimismo, se le realizó el dosaje de alcohol en sangre, que arrojó un resultado positivo de 1,07 g/l. Por este motivo, fue trasladado a una dependencia policial para avanzar con el correspondiente proceso contravencional.

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