Volcó un camión en Luján de Cuyo y el conductor dio positivo de alcohol

Sin título (1) Así terminó el camión tras el vuelco en Luján de Cuyo ¿Qué se sabe del vuelco del camión en Luján de Cuyo? Según informaron fuentes oficiales, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un camión volcado y la posible presencia de una persona atrapada.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que se trataba de un camión marca Renault con tráiler, el cual se encontraba volcado y presentaba pérdida de combustible. De inmediato asistieron al conductor (M. S., de 42 años), quien no presentaba lesiones.

Asimismo, se le realizó el dosaje de alcohol en sangre, que arrojó un resultado positivo de 1,07 g/l. Por este motivo, fue trasladado a una dependencia policial para avanzar con el correspondiente proceso contravencional.