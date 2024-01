Video: el momento del enfrentamiento entre hinchas de la Lepra

Embed

Allí se originó un tiroteo, pero justo llegó la policía, que había sido alertada por un testigo que observó la llegada de los hinchas armados.

Esto provocó que los individuos escaparan corriendo. La policía aprehendió primero a un joven en calle Paso de los Andes y le secuestró una pistola calibre 9 milímetros que tenía el cargador repleto de proyectiles.

Luego cayeron otros cuatro sospechosos, entre ellos, un menor de 17 años de edad. Todos quedaron detenidos a disposición de la justicia y su situación procesal se definirá en las próximas horas.

arma secuestro (2).jpeg El arma que tenía uno de los sospechosos aprehendidos.

Fuentes consultadas por este diario dijeron que el enfrentamiento de este lunes no fue el primero ocurrido en los últimos días. El sábado hubo hechos similares en algunos barrios de Villa Hipódromo. No obstante y afortunadamente, hasta el momento no se han registrado heridos.

Por todo esto, la policía mostró su preocupación debido a que este miércoles el club cumple años, por lo que habrá festejos en el club y otros puntos del Parque General San Martín. En el aniversario del 2021 la celebración terminó con el homicidio de Gabriel Videla, asesinado a balazos en los Portones del Parque.

Además, el próximo viernes la Lepra debutará de local en Primera División al enfrentar a Independiente de Avellaneda, por lo que también se espera un operativo especial para ese partido.