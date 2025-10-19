Tupungato: un choque entre un auto y una moto dejó a un joven de 18 años hospitalizado

El joven es atendido en el Hospital Regional Antonio J. Scaravelli de Tunuyán.

Un joven de 18 años resultó gravemente herido tras un accidente vial en Tupungato, ocurrido este sábado por la noche en la Ruta Provincial 86, a la altura del callejón Amín, en Villa Bastías. El motociclista sufrió politraumatismos y una lesión grave en la pierna derecha.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21.30 horas, cuando una motocicleta Keller 150 cc, conducida por L.N.R., de 18 años, circulaba de norte a sur por calle La Gloria. En ese momento, un automóvil Citroën C3, manejado por L.V.A., de 29 años, que estaba estacionado sobre el costado este de la calzada, intentó girar, impactando contra la moto.

A raíz del choque, el motociclista cayó a la calzada y fue rápidamente asistido por personal médico que llegó al lugar tras un llamado al 911. Luego, fue trasladado al Hospital Regional Scaravelli, donde fue diagnosticado con politraumatismo y una lesión grave en la pierna derecha.

Ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l) para los dos. En el lugar trabajó personal policial y Bomberos de Tupungato, mientras que la investigación quedó a cargo del Ayudante Fiscal, quien dispuso las medidas correspondientes.