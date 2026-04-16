16 de abril de 2026
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Accidente vial

Trágico accidente vial dejó un joven fallecido en Rivadavia

Un terrible accidente vial ocurrido en Medrano, Rivadavia, dejó a una víctima fatal. Ocurrió en la noche del miércoles.

Trágico accidente vial en Medrano, Rivadavia.&nbsp;

Trágico accidente vial en Medrano, Rivadavia. 

 Por Pablo Segura

Un joven de 19 años falleció trágicamente al protagonizar un accidente vial en Rivadavia, cuando manejaba su moto por Medrano y chocó de frente con una camioneta que, según las primeras pericias, habría invadido el carril para sobrepasar a otro auto.

El siniestro ocurrió cerca de las 22 del miércoles en el cruce de Tres Esquinas y Albardón, en el distrito de Medrano, en Rivadavia y la víctima fatal fue identificada como Matías Monzón (19).

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El conductor de la camioneta, una Ford F100, quedó demorado a disposición de la justicia. El control de alcoholemia arrojó resultado negativo.

Trágico accidente vial dejó un joven fallecido en Rivadavia

Según las primeras pericias, la víctima manejaba una moto por calle Albardón hacia el sur cuando chocó de frente con una camioneta Ford F100 que circulaba en sentido contrario y que, según testigos, habría intentado sobrepasar a un Renault 12.

Terrible accidente vial en Rivadavia choque moto

Lo cierto es que producto de la colisión, el conductor de la moto sufrió heridas de suma gravedad, quedando tendido en el piso.

Ante esto, fue asistido de urgencia y luego derivado al hospital Perrupato, donde lamentablemente falleció a los pocos minutos.

En la escena del accidente vial trabajó personal de Policía Científica, Investigaciones y efectivos de la Subcomisaría Medrano, entre otros.

Ahora la justicia investiga la mecánica del accidente vial y por ende, define la calificación penal de la acusación contra el conductor de la camioneta.

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