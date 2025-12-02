2 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Justicia de Mendoza

Trágico accidente del Parque San Martín: piden prisión preventiva para la mujer de 82 años

El Ministerio Público Fiscal informó este martes que el fiscal de Tránsito, Fernando Giunta, pidió la prisión preventiva para María Amelia Albina. Los detalles.

El fatídico accidente del Parque San Martín ocurrió hace un mes. Hoy, se pidió la prisión preventiva para la imputada.

El fatídico accidente del Parque San Martín ocurrió hace un mes. Hoy, se pidió la prisión preventiva para la imputada.

El pasado 3 de noviembre, la mujer de 82 años fue imputada por los delitos de "homicidio culposo en concurso real con lesiones culposas graves, ambos agravados por pasar el semáforo en rojo". Hoy, a un mes del suceso, el fiscal solicitó al Juzgado Penal Colegiado la Prisión Preventiva, quien actualmente está detenida en modalidad domiciliaria.

Lee además
Robó sillas de una conocida heladería de Ciudad y terminó aprehendido en Plaza Independencia.
Ojos en alerta

Robó sillas de una conocida heladería de Ciudad y terminó aprehendido en Plaza Independencia
Motociclista herido en Guaymallén: los conductores no estaban alcoholizados. 
Choque en Ruta 20

Un motociclista perdió el conocimiento en Guaymallén tras embestir un auto

Semanas atrás, este medio había anticipado que, con la incorporación de diversas pruebas a la causa, el pedido era solo cuestión de días. Con esto confirmado, ahora solo resta que se fije una fecha para la audiencia. Asimismo, desde el MPF añadieron que "restan producir pruebas testimoniales de testigos presenciales y una pericia que ya ha sido ordenada".

accidente vial Parque General San Martín niño muerto 01-11-25 (02)
Fausto Morcos (13) fue la víctima fatal del accidente en inmediaciones del Parque General San Martín.

Fausto Morcos (13) fue la víctima fatal del accidente en inmediaciones del Parque General San Martín.

Tragedia en el Parque San Martín: los detalles

El trágico accidente vial ocurrió el sábado 1 de noviembre al mediodía en el Parque San Martín, donde dos menores fueron atropellados mientras cruzaban la avenida Boulogne Sur Mer, frente al Mendoza Tenis Club, y uno de ellos perdió la vida.

El hecho se registró cerca de las 12.15, entre Clark y Manuel A. Sáez. Un Volkswagen UP!, al mando de una mujer de 82 años, transitaba por la tradicional avenida en dirección norte, cuando al arribar a la mencionada intersección, cruzó el semáforo en rojo y embistió a los dos adolescentes, que cruzaban por el lugar a pie.

Un movil policial se movilizó al lugar tras la advertencia de testigos, y los efectivos constataron que uno de los niños, identificado como Fausto Morcos (13), había fallecido a raíz del impacto, mientras que el otro sufrió heridas de gravedad.

De inmediato, se realizó un cordón sanitario para permitir el traslado urgente del menor herido al hospital Humberto Notti, donde fue asistido por el equipo médico de guardia.

Fuentes policiales indicaron que la conductora del vehículo involucrado permaneció en el lugar del hecho mientras se desarrollaban las tareas periciales y los cortes de tránsito.

Temas
Seguí leyendo

Grave accidente en Maipú: una pareja quedó hospitalizada tras un choque con un colectivo

Violenta agresión en Luján de Cuyo: un hombre sufrió la amputación de cuatro dedos y quedó internado

Piden la detención de Omar Sperdutti por presunta asociación ilícita en la Liga Mendocina

El gobierno enviará al Congreso la reforma penal: qué cambios busca implementar

Impactante tragedia en La Plata: un músico murió en pleno show

Denuncian a una empresa de catering en Mendoza por estafas: estudiantes se quedaron sin fiesta de egresados

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar

Irrumpieron en un conocido supermercado de Luján y robaron carros llenos de carne

LO QUE SE LEE AHORA
Accidente vial en Maipú: el joven accidentado fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.
Qué ocurrió

Grave accidente en Maipú: una pareja quedó hospitalizada tras un choque con un colectivo

Las Más Leídas

Las familias denunciaron por estafa al dueño de Ok Eventos, Mauricio Morales
Escrache en redes sociales

Denuncian a una empresa de catering en Mendoza por estafas: estudiantes se quedaron sin fiesta de egresados

Impactante tragedia en La Plata: un músico murió en pleno show 
Conmoción

Impactante tragedia en La Plata: un músico murió en pleno show

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional
Elecciones internas

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional

Los abogados querellantes Facundo de Oro y Claudio Morán solicitarán la detención e imputación de Omar Sperdutti
El fiscal decidirá este miércoles

Piden la detención de Omar Sperdutti por presunta asociación ilícita en la Liga Mendocina

La víctima, en estado de ebriedad, fue sorprendida por cuatro sujetos que lo atacaron y huyeron
Quedó internado

Violenta agresión en Luján de Cuyo: un hombre sufrió la amputación de cuatro dedos y quedó internado

Te Puede Interesar

El fatídico accidente del Parque San Martín ocurrió hace un mes. Hoy, se pidió la prisión preventiva para la imputada.
Justicia de Mendoza

Trágico accidente del Parque San Martín: piden prisión preventiva para la mujer de 82 años

Por Celeste Funes
Promociones bancarias en diciembre 2025: los mejores descuentos en súper, ropa y tecnología
ECONOMÍA FAMILIAR

Promociones bancarias en diciembre 2025: los mejores descuentos en súper, ropa y tecnología

Por Soledad Maturano
Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Por Natalia Mantineo