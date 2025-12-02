Trágico accidente del Parque San Martín: piden prisión preventiva para la mujer de 82 años

El fatídico accidente del Parque San Martín ocurrió hace un mes. Hoy, se pidió la prisión preventiva para la imputada.

Por medio de un comunicado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que el fiscal de Delitos de Tránsito, Fernando Giunta , pidió la prisión preventiva para María Amelia Albina Molina , la mujer imputada por el trágico accidente ocurrido en inmediaciones del Parque General San Martín .

El pasado 3 de noviembre, la mujer de 82 años fue imputada por los delitos de " homicidio culposo en concurso real con lesiones culposas graves, ambos agravados por pasar el semáforo en rojo". Hoy, a un mes del suceso, el fiscal solicitó al Juzgado Penal Colegiado la Prisión Preventiva, quien actualmente está detenida en modalidad domiciliaria.

Semanas atrás, este medio había anticipado que, con la incorporación de diversas pruebas a la causa, el pedido era solo cuestión de días. Con esto confirmado, ahora solo resta que se fije una fecha para la audiencia . Asimismo, desde el MPF añadieron que "restan producir pruebas testimoniales de testigos presenciales y una pericia que ya ha sido ordenada".

El trágico accidente vial ocurrió el sábado 1 de noviembre al mediodía en el Parque San Martín , donde dos menores fueron atropellados mientras cruzaban la avenida Boulogne Sur Mer , frente al Mendoza Tenis Club, y uno de ellos perdió la vida .

El hecho se registró cerca de las 12.15, entre Clark y Manuel A. Sáez. Un Volkswagen UP!, al mando de una mujer de 82 años, transitaba por la tradicional avenida en dirección norte, cuando al arribar a la mencionada intersección, cruzó el semáforo en rojo y embistió a los dos adolescentes, que cruzaban por el lugar a pie.

Un movil policial se movilizó al lugar tras la advertencia de testigos, y los efectivos constataron que uno de los niños, identificado como Fausto Morcos (13), había fallecido a raíz del impacto, mientras que el otro sufrió heridas de gravedad.

De inmediato, se realizó un cordón sanitario para permitir el traslado urgente del menor herido al hospital Humberto Notti, donde fue asistido por el equipo médico de guardia.

Fuentes policiales indicaron que la conductora del vehículo involucrado permaneció en el lugar del hecho mientras se desarrollaban las tareas periciales y los cortes de tránsito.