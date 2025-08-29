Se cumplen cinco años del travesticidio a Melody Barrera, el crimen con un fallo histórico en Mendoza

Melody fue perseguida y asesinada a balazos por la espalda

Este viernes 29 de agosto se cumplen cinco años del travesticidio de Melody Barrera , un crimen que conmocionó a Mendoza y sentó un precedente judicial histórico . En 2022, un jurado popular declaró culpable al policía Darío Chávez , quien fue condenado a prisión perpetua .

El ataque ocurrió durante la noche de aquel 29 de agosto, mientras la víctima se encontraba ejercitando la prostitución en la zona. Tras los disparos, el agresor escapó en un automóvil , y varios llamados al 911 alertaron sobre las detonaciones y la presencia de una persona herida tirada en la calle.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron seis vainas servidas calibre 9 mm y constataron que Melody presentaba impactos de bala en el pecho y la espalda . La fiscal de homicidios, Andrea Lazo , quedó a cargo de la investigación.

Con el avance de las pesquisas, Darío Jesús Chávez , de 31 años, fue imputado inicialmente por un " homicidio agravado por odio a la expresión de género en concurso ideal con homicidio agravado por uso de arma de fuego y en concurso real con violación de la cuarentena ".

Además, Lazo incorporó al expediente los agravantes de alevosía, por dispararle seis veces por la espalda, y el uso de su arma reglamentaria, ya que, aunque el policía no estaba de servicio, aprovechó su condición para cometer el crimen.

Melody fue perseguida y asesinada a balazos por la espalda. Las pruebas en contra de Chávez fueron contundentes: las pericias balísticas confirmaron que las balas provenían de su arma reglamentaria, una pistola calibre 9 mm.

Asimismo, las cámaras de seguridad captaron su auto, un VW Bora, en la escena del crimen. Días después, el acusado denunció el robo de la patente, aparentemente para despistar a los investigadores. Su celular también lo complicó, ya que las ubicaciones georeferenciales lo situaban cerca del lugar del crimen el día del asesinato.

Un testigo declaró haber hablado con Chávez, quien le dijo: "Voy a buscar el arma para cagar a tiros al travesti".

El primer juicio de travesticidio en Mendoza

Tras un revés judicial, la causa fue elevada a juicio, convirtiéndose en el primer debate por jurado en Mendoza que analizó un crimen como travesticidio, es decir, un asesinato motivado por odio a la identidad de género de la víctima. El juicio comenzó el 12 de septiembre de 2022, con 12 ciudadanos mendocinos como jurados.

El 15 de septiembre, el jurado popular emitió su veredicto: Chávez fue declarado culpable de homicidio agravado por uso de arma, ensañamiento, alevosía, por ser policía y por odio a la condición de género.

Por este último agravante, se trató de la primera condena por travesticidio en la historia judicial de Mendoza. Las pruebas incluían cámaras de seguridad y la declaración del testigo que confirmó que Chávez había planeado el ataque.

Durante los alegatos, la fiscalía y la querella solicitaron la condena por todos los agravantes, mientras que la defensa, a cargo de Pablo Cazabán, argumentó legítima defensa, alegando que Melody Barrera lo había atacado primero.

El testimonio del acusado no convenció al jurado

Antes de finalizar la etapa de testimonios, Chávez declaró: "No tengo odio hacia las mujeres trans. Jamás actué aprovechando el estado de indefensión de nadie. Si pudiera volver el tiempo atrás, lo cambiaría. Sólo espero que sean justos y poder volver a estar con mi familia".

Nada de esto convenció al jurado, que, basándose en las pruebas, decidió declararlo culpable, tal como solicitó el Ministerio Público Fiscal.

El juicio por el travesticidio de Melody Barrera fue seguido de cerca por organizaciones feministas y autoridades del INADI, siendo el primer debate judicial con esta calificación. El fallo fue celebrado por estas agrupaciones.