29 de enero de 2026
{}
internado en terapia intensiva

San Rafael: manejaba una moto, chocó con un auto y está grave

Un joven motociclista sufrió heridas de suma gravedad al protagonizar un accidente vial en San Rafael.

La moto que manejaba el joven al momento del accidente vial. 

 Por Pablo Segura

Un joven está grave tras protagonizar anoche un terrible accidente vial en San Rafael, cuando fue embestido por un auto mientras circulaba en moto, por lo que ahora se encuentra internado en terapia intensiva del hospital Schestakow, con un estado de salud delicado.

El siniestro ocurrió a las 21.10 de este miércoles en el cruce de Buchardo y Montecaseros, en San Rafael y la víctima, identificada como Pablo Gentileza, sufrió heridas de consideración que lo dejaron inconsciente.

Quien lo embistió fue una mujer, efectivo retirada de la Policía de Mendoza, quien resultó ilesa de la colisión. En tanto que el control de alcoholemia fue negativo.

Un joven está grave tras un grave accidente vial en San Rafael

Según las pericias realizadas en la escena del siniestro, la víctima manejaba una moto Mondial 110 cc, dominio A254XLM, por Buchardo de sur a norte y al llegar al cruce con Montecaseros chocó con un Renault Kwid marrón, patente AE508SC, que circulaba hacia el este.

Accidente vial choque (2)
El accidente vial ocurrió en la noche del miércoles en San Rafael.

Como consecuencia del impacto, el joven motociclista golpeó su cabeza contra el capot y luego quedó tendido en el asfalto, con heridas de gravedad.

Hasta el lugar llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, quien asistió al joven y lo trasladó al Hospital Teodoro J. Schestakow, donde permanece internado en terapia intensiva con un estado de salud delicado.

Mientras tanto, en el lugar del accidente vial trabajó Policía Científica, en tanto que efectivos de Tránsito Municipal realizaron el control de alcoholemia a la conductora del rodado, identificada como Silvina Rodríguez. El examen arrojó resultado negativo.

Ahora los peritos intentan establecer la responsabilidad de cada uno de los conductores.

