San Carlos: conductores alcoholizados protagonizaron dos accidentes viales y un joven debió ser internado

El primer hecho ocurrió el día domingo a las 18:45 horas, mientras un rodado marca Fiat en el que viajaba un hombre de 30 años (J. D.) y un acompañante de 26 (G. G.) circulaba por calle Ghilardi de sur a norte. En circunstancias que aún no han sido esclarecidas, el vehículo colisionó con una Toyota Hilux al mando de un hombre de 45 años , identificado como J. B., que circulaba en dirección oeste a este por calle La Superiora.

San Carlos: un motociclista alcoholizado chocó y su acompañante sufrió graves lesiones

Muy entrada la madrugada del lunes, hacia las 01:20 horas, un joven de 21 años al mando de una moto colisionó contra una camioneta Ford Ranger entre calles Eleodoro Quiroga y San Martín, en la localidad de La Consulta en San Carlos.

Según reportó el Ministerio de Seguridad, el siniestro tuvo lugar cuando la camioneta, conducida por una mujer identificada como G. H., circulaba en dirección norte a sur sobre San Martín. El rodado menor, por su parte, provenía de sur a norte.

Por causas que aún no se han esclarecido, los vehículos colisionaron y, como resultado, un joven de 18 años (J. G.) que viajaba en la moto -cuya marca no se pudo establecer por el estado de la misma- sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné del pie izquierdo, mientras que el conductor no sufrió lesiones de gravedad. En tanto, ambos fueron trasladados Hospital Scaravelli, donde el de menor edad permanece internado.

Por otro lado, la mujer no sufrió lesiones pero se encontraba en estado de shock tras lo ocurrido.

Cuando se realizó el dosaje en los conductores, el joven del rodado menor arrojó 0,88 gramos de alcohol en sangre, mientras que la mujer presentó 0,0.

En ambos casos intervino la Comisaría 41°.