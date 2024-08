Recta final: se define el juicio por el homicidio de un hombre en un robo

Intento de magnicidio Cristina confirmó que declarará y criticó que no se investigue a los "autores intelectuales"

Durante más de dos horas, las partes dieron sus alegatos de cierre y ahora 12 mendocinos deberán decidir si el imputado es culpable o no. Para que haya una sentencia, el jurado popular tendrá que llegar a un veredicto por unanimidad.

La fiscal del caso, Claudia Ríos, insistió con la culpabilidad de Mendoza Carrizo y reiteró el pedido de declarar su “coautoría”. “Él frenó para que Romero matara a Villanueva. Frenó. Hicieron un trabajo en equipo”, explicó.

camioneta incendiada, juan mauricio villanueva, robo, tentativa homicidio guaymallén Juan Villanueva fue asesinado por dos delincuentes que le robaron su camioneta y luego la prendieron fuego. El juicio llega hoy a si final.

Con un fuerte alegato, incluso con partes en las que resaltó su trabajo personal, la magistrada enumeró las pruebas en contra del imputado.

Resaltó las filmaciones de cámaras de seguridad que captaron a los autores del homicidio y cotejó los objetos y prendas de vestir secuestradas en la captura del acusado.

Justamente en esas imágenes se centró la polémica del juicio, debido a que la defensa, en manos de Marcos Hurtado, afirma que el imputado no es la persona que sale en la filmación.

“Mendoza Carrizo no estuvo ahí, no acompaño a Romero Brasil. No es la persona de las imágenes”, indicó el abogado.

Para ello, la defensa resaltó algunas diferencias físicas que, según el letrado, existen entre el imputado y el verdadero autor del hecho. Pero además, como segunda opción, requirió una acusación por robo y no por homicidio entendiendo que el sospechoso no fue el autor del crimen.

El tribunal popular está deliberando y se cree que en la tarde-noche de este viernes dará a conocer el veredicto. Luego, el juez técnico Rafael Escot dictará sentencia.

El homicidio de Juan Villanueva

Juan Mauricio Villanueva fue asesinado el 10 de abril del 2022 en la puerta de su casa, sobre calle Gutemberg al 2.300, en Guymallén.

La víctima llegó a su casa en su camioneta junto a su madre y una vecina, cuando las víctimas fueron abordadas por dos delincuentes.

Estos atacaron a las mujeres y las sacaron del coche por la fuerza. Acto seguido escaparon y Villanueva se trepó de la caja de la camioneta para evitar el robo.

Ante esto, uno de los delincuentes (Romero) descendió del rodado y le disparó a la víctima, quien falleció días después en el hospital.