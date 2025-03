Qué declararon los acusados por el homicidio de Silvia Chavez en San Rafael

La primera en hablar fue Domínguez, quien en gran parte de su relato aportó detalles de su relación con la víctima, como así también cómo fue su estadía en el departamento que ella le alquilaba.

“Era una persona muy cerrada, yo no la veía mucho, apenas cuando salía a comprar o a barrer la vereda. Era muy rara, a veces en la madrugada prendía velas negras o rojas y nombraba a su hermana y a su marido, al que le tenía mucho miedo. Yo ahí le dije a mi marido que no quería que mi hijo jugara en el patio o estuviera cerca de la señora”, explicó Domínguez.

Asimismo, negó rotundamente haber mantenido discusiones con ella. “No tuvimos ningún problema con la señora Chávez. Con el tiempo nos enteramos que había llamado al 911, pero la policía nunca vino ni nos tocó el timbre”, aseguró.

Por su parte, Albornoz utilizó su declaración para jurar por su inocencia, repitiendo una y otra vez que no tuvo vinculación con la desaparición y muerte de Chavez.

“No maté a nadie y no soy dueño de la vida de nadie. Cometí errores en el pasado, me equivoqué. No sé qué le pasó a la señora Chávez, yo no la maté. En todo este tiempo pasé por muchas cosas. Me duele no poder llevar a mi hijo a la escuela. Tenía un trabajo formal en donde no me hacía falta nada. Vi muy pocas veces a Chávez y nunca tuve problemas con ella. Es cierto que me pidieron irme del departamento, pero fue porque querían vender la casa”, sostuvo.

“Estoy detenido desde noviembre de 2022, no me fui a ningún lado, no me negué a declarar en todo el proceso. Luego de un mes detenido recuperé mi libertad y no me fui a ningún lado, porque yo no maté a nadie. No me voy a hacer cargo de algo que no hice. Voy a pelear por mi inocencia”, lanzó.

El debate continuará este viernes.