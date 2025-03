Caso Silvia Chavez: peritos complicaron a los dos imputados

“El último impacto se registró el 21 de julio de 2022, en una antena ubicada a unos 750 metros de la casa en la que vivía Chávez. Por la actividad nos damos cuenta que casi la totalidad de la actividad era en el domicilio y alrededores”, explicó el perito.

Carina Domínguez, imputada por homicidio.jpeg

Este testigo también detalló un informe respecto de la actividad del teléfono de la imputada Carina Domínguez. “En la noche del 20 de julio, para la madrugada del día 21, tiene consumo de datos y varias llamadas entrantes, de entre 20 y 100 segundos, y de una misma línea telefónica. Y ya durante el día 21, continúa la actividad en importante cantidad de llamadas entrantes”, detalló.

Previo a ser vista por última vez, Silvia Chávez realizó algunas llamadas al 911 manifestando temer de sus propios inquilinos y quejándose sobre el ingreso y salida de muchas personas del departamento que se encontraba dentro de su lote.

Además, un alto mando de la división de Escuchas Telefónicas de la Policía de Mendoza ofreció detalles sobre las labores realizadas en torno a la causa.

“La justicia nos ordenó realizar escuchas telefónicas de personas que eran familiares de Chávez y de las personas que eran inquilinas de la señora. También analizamos un perfil falso en el que había algunos elementos publicados para la venta. Llegamos a la conclusión de que ese perfil coincidía con una línea utilizada anteriormente por Mauricio Albornoz”, indicó el experto.

Una vecina de Silvia Chávez señaló que para mediados de julio de 2022 dejaron de verla en el barrio y que un tiempo atrás habían llegado inquilinos al departamento que tenía en su lote.

“Llamó la atención, no verla más barrer la vereda o salir a hacer las compras. Pero los inquilinos seguían estando, aun cuando ya no se supo más de ella. De hecho, vi a la inquilina barrer la vereda, algo que Silvia no hubiera permitido nunca”, sostuvo la testigo.

El debate por el homicidio de Silvia Chavez continuará durante toda esta semana y se cree que entre mañana jueves y el viernes, podría haber veredicto.