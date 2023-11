Próvolo: piden anular el juicio que absolvió a la monja Kumiko Kosaka

Juicio Provolo, Kumiko Kosaka, sentencia provolo.jpg Kumiko Kosaka, una de las nueve absueltas en el juicio. Foto: Yemel Fil

En base a esto, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia que anule el debate con intervención de sus siete miembros dada la “trascendencia de los temas aludidos que exceden el interés de las partes de este caso al referirse al tratamiento de personas con discapacidad”.

Los motivos para pedir la anulación del juicio del Provolo

En el planteo se destacan una serie de puntos que cuestionan los fiscales mencionados acerca de la sentencia conocida el pasado 18 de octubre de este año.

Entre los agravios principales se destacan “no haber valorado el testimonio de las víctimas” y “haber quitado valor a los informes del Equipo de Abordaje en Abuso Sexual”.

Además, los investigadores destacaron que no se trataron al menos “22 pruebas entre testimoniales y documentales” y “haber mejorado la posición de los defensores quienes en varias situaciones, realizando planteos que ellos no efectuaron y considerando pruebas que no produjeron en el debate”.

De esta forma comenzará ahora una larga batalla judicial. Mientras tanto, el caso Próvolo está lejos de cerrarse y podría haber un nuevo giro en la pesquisa.