Prisión perpetua para la "envenenadora" de Guaymallén

Durante los alegatos, que se desarrollaron en la misma jornada, los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron por la culpabilidad de la imputada mientras que el abogado defensor expuso que "no hay pruebas" que confirmaran que la mujer los mató .

De allí se desprendió que la mujer buscó cuál era el "veneno más letal" y con el resultado de un anticongelante para autos, el cual contiene etilenglicol, una sustancia letal en seres humanos si se los da en dosis.

"Averiguó cómo hacer para llevar adelante el plan criminal", aseguró Guzzo. Además, el letrado argumentó que la sospechosa nunca dijo o hizo nada para resguardar la saludad del niño y del padre, es decir, su pareja. "Los testigos confirmaron los fundamentos que hoy sostiene la acusación".

En tanto, la fiscal Claudia Ríos, explicó que lo "importante" en la causa son los informes acerca de las compras que realizó la imputada en junio del 2019 y a principio de este año a través de internet. Esas compras fueron a través de Mercado Libre y confirmaron que la "Envenenadora" adquirió el anticongelante con el fin de dárselo a su pareja de manera engañosa para matarlo, indicó.

En tanto, Oscar Torres, el abogado defensor de Oviedo, se mostró en desacuerdo con la hipótesis de los representantes del Ministerio Público Fiscal. El representante entendió que no había pruebas que demostrasen que la sospechosa los haya matado. "Todos los testigos se limitaron a decir cómo era Rolando Aquino, cómo era la relación de pareja, con el hijo, con las hermanas y vecinos", sentenció.

Y agregó: "Pero no dicen nada sobre la materialidad del hecho". Por esa razón, el defensor le solicitó al jurado que cada uno de ellos tome la decisión sobre la no culpabilidad. "No hay pruebas, sólo deducciones", indicó.

El juez técnico Diego Lusverti leyó las costas finales y la acusada fue trasladada al penal.

El caso

El terrible caso salió a la luz los primeros días de marzo de este año cuando Rolando Aquino falleció en la Clínica Santa María de Ciudad.

El hombre, que ingresó inconsciente, quedó internado en terapia intensiva y los primeros estudios arrojaron datos que sorprendió a los investigadores.

Con su muerte confirmada, la necropsia confirmó lo peor: el hombre había consumido un refrigerante para autos que contenía etilenglicol, una sustancia letal en seres humanos.

A partir de allí comenzó una investigación que complicó a Keren Oviedo, su pareja, quien había realizado búsquedas en internet sobre "cuál era el veneno más letal". En tanto que también había adquirido el producto a través de Mercado Libre.

La sospechosa declaró que le había dado un medicamento a su pareja por unas manchas que tenía en la piel. Según la instrucción del hecho, la mujer le dio de consumir el líquido mediante agua o jugo de naranja. La hipótesis, en base a las pruebas recolectadas, es que la acusada compró el líquido a través de Mercado Libre.

Con esas evidencias, la fiscal ordenó su detención y posterior imputación por homicidio agravado por el vínculo y por suministrarle veneno.

Con la conmoción del caso, la fiscal hizo otra investigación de rutina sobre la muerte del hijo de Aquino, quien había muerto en el 2019 por una supuesta enfermedad.

Allí los pesquisas encontraron que en esa época, más precisamente el 12 de julio del 2019, Oviedo había realizado las mismas búsquedas para comprar refrigerante en Google. Ante esto, también fue acusada por haber matado al menor.

Desde aquel entonces es que Oviedo está presa en la cárcel de El Borbollón, donde volvió tras haber sido encontrada culpable.